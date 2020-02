Vallensbæk har landets hurtigste byggesagsbehandling - den er i gennemsnit på fem dage.

Send til din ven. X Artiklen: Spaden i jorden: Så lang er ventetiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spaden i jorden: Så lang er ventetiden

Vestegnen - 25. februar 2020 kl. 08:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Vallensbæk Kommune sagsbehandler byggetilladelser på i gennemsnit fem dage, så kræver det langt mere tålmodighed i Hvidovre og Brøndby at vente på grønt lys til at bygge et nyt hus til familien eller en ny lagerhal til virksomheden - her tager det henholdsvis 103 og 80 dage at få byggetilladelsen.

- Det er fra den ene yderlighed til den anden, siger formand for Dansk Byggeri Hovedstaden Mads Raaschou.

- Det er godt gået af Vallensbæk, som i flere år har været den hurtigste i hele landet. Desværre har mange af hovedstadskommunerne i flere år ligger i den modsatte ende. Det er helt uacceptabelt, når det i gennemsnit tager tre måneder eller mere at sagsbehandle en byggetilladelse, mener Mads Raaschou.

I Vallensbæk har man taget en beslutning om, at byggesagerne skal behandles lige så hurtigt som de kommer ind. For private byggesager, som for eksempel carporte og altaner, er ventetiden helt nede på to-tre dage, og for virksomheder er den så til gengæld lidt længere - men stadig kort i forhold til mange andre kommuner.

- Jeg synes, det er flot, at vi gør det så godt. Vi er til for at give vores borgere og virksomheder den allerbedste service, og statistikken for byggesager viser jo, at vi lykkes godt med det, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K).

Ventetid på byggesager Her er, kommune for kommune, ventetiden på byggesager i 2018 / og i 2019. Sagsbehandlingstiderne viser antallet af dage, det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato en fyldestgørende ansøgning er modtaget til der er givet tilladelse eller afslag.

Vallensbæk: 5 / 5

Ishøj: 55 / 38

Glostrup: 36 / 41

Høje-Taastrup: 48 / 45

Rødovre: 50 / 48

Solrød: 73 / 53

Albertslund: 103 / 67

Greve: 52 / 79

Brøndby: 45 / 80

Hvidovre: 101 / 103

Sagsbehandlingstiden i Vallensbæk er uændret på fem dage fra 2018 til 2019 - og er altså landets hurtigste. Hos bundskraberen Hvidovre er ventetiden steget en smule fra 101 dage i 2018 til 103 dage i 2019 - på trods af, at man i Hvidovre Kommune har haft stor fokus på at få nedbragt ventetiden og har tilført ekstra ressourcer. I Brøndby er sagsbehandlingstiden øget markant fra 45 dage i 2018 til 80 dage i 2019.

Ikke rimeligt Der er med andre ord stor forskel på, hvor lang tid kommunerne er om at give grønt lys til at bygge et nyt hus eller en ny kontorbygning.

Det er organisationen Dansk Byggeri, der står bag opgørelsen. Data for sagsbehandlingstiderne kommer fra det landsdækkende system Byg og Miljø. Ventetiden er opgjort fra den dag, hvor kommunen har modtaget alle oplysninger i forhold til byggesagen, og byggesagen dermed er fuldt oplyst. Ventetiden skal derfor vurderes ud fra, at det udelukkende er den tid, som kommunen bruger på at behandle byggesagen.

Ifølge Dansk Byggeri Hovedstaden bør den gennemsnitlige ventetid i kommunerne som hovedregel ikke overstige 14 dage.

- Det er desværre kun i Vallensbæk, at den service findes, og Ballerup er godt på vej. Men ellers tager det i gennemsnit fra 38 dage i Ishøj til over hundrede dage i Hvidovre, og det er ganske enkelt ikke rimeligt. Byggeloven er den samme i hele landet, så kommunerne burde kunne klare opgaven på nogenlunde samme tid, siger Mads Raaschou.

I hovedstadsområdet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kommuner det seneste år faldet fra 63 dage til 60 dage.

- Heldigvis går det i den rigtige retning, men det ændrer ikke på, at ansøgningerne ligger alt for længe hos kommunerne. Noget af forklaringen er i nogle kommuner, at der bliver bygget rigtig meget, men det er ikke nogen undskyldning, fordi her skal kommunerne være gearet til at klare stigende efterspørgsel, siger Mads Raaschou, formand for dansk Byggeri Hovedstaden.