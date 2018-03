Dorte Evaristi med et helt lavpraktisk hjælpemiddel til bedre nattesøvn.

Sov godt på hospitalet

Vestegnen - 24. marts 2018 kl. 15:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knirkende døre og sengehjul, smerter og natlige ture til toilettet. Det med til at give patienter en dårlig søvn på hospitalet, og kan have betydning for, hvordan de kommer sig efter et hospitalsophold.

Derfor har ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital gennem et par år arbejdet målrettet på at skabe bedre muligheder for søvn og hvile for afdelingens patienter gennem en række indsatser og projekter, som afdelingens enhed for sygeplejefaglig forskning står bag.

»Det er især uro og smerter, der er årsag til, at patienter enten mangler søvn eller får en dårlig søvnoplevelse, og det betyder i sidste ende noget for deres helbredelse og for kroppens restituering,« fortæller Dorte Evaristi , der er klinisk sygeplejespecialist i afdelingen.

Olie til døre og hjul

Hun har som en del af den sygeplejefaglige forskningsenhed været med til at udpege de konkrete indsatser, der skal hjælpe patienterne til bedre søvn og hvile.

Det handler om ændring af kultur og arbejdsgange, men også om at plukke de lavthængende frugter.

»Det har været helt lavpraktisk som at sørge for, at alle døre og hjul på fx senge og rulleborde er blevet smurt, så de ikke knirker. Vi har også lavet et »sleeping kit« med ørepropper, sovebriller, kamillete og tilbud om ekstra smertestillende medicin til natten.«

Det giver også uro, når patienter skal på toilettet om natten, fortæller Dorte Evaristi:

»Derfor prøver vi - når det er muligt - at gøre patienternes væskebalance op tidligere på dagen end før, så vi kan undgå at give IV-væske om natten og dermed forstyrre nattesøvnen for både patient og medpatienter,« siger hun.

Samtidig er afdelingen blevet hjulpet af, at flere sengestuer i perioden er blevet moderniseret og lavet om til 2-sengsstuer frem for 4-sengsstuer.

Fremgang i LUP

Nu har afdelingen tal på, at arbejdet har båret frugt. Den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patienters tilfredshed, LUP, viser at, der fra 2016 til 2017 har været en markant fremgang på området, som er undersøgt med spørgsmålet »Patienterne får tilstrækkeligt med ro til hvile og søvn«.

For de akutte indlæggelser er tilfredsheden steget fra 3,33 i 2016 til 3,62 i 2017, mens de for de planlagte indlæggelser er steget fra 3,96 til 3,99. Det er højere end gennemsnittet for hospitalet som helhed og for Region Hovedstaden.

»Alle de indsatser vi laver, handler om, at skabe bedre kvalitet for patienterne, og det glæder mig rigtigt meget, at det nu er afspejlet i LUP'en, særligt på det akutte område, hvor søvn og hvile er en ekstra stor udfordring. Personalet har gjort et flot stykke arbejde med de forskellige projekter, og den øgede patienttilfredshed er en fin anerkendelse af deres indsats,« siger Dorte Evaristi.