To unge modtog støtte fra Kjeld Rasmussens Rejselegat. Fra venstre er det medlem af legatudvalget Morten Bødskov, fodboldspiller i Brøndby IF Kasper Weng, svømmer i Svømmeklubben Vest Brøndby Frederik Loft Helms, og medlem af legatudvalget og rektor på Brøndby Gymnasium Pia Sadolin.

Sorg og glæde: Unge modtog rejselegater

Vestegnen - 03. juni 2018 kl. 16:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæden var stor, da legatudvalget for Kjeld Rasmussens Rejselegat kunne uddele legater til to aktive Brøndby-unge. Legatet er oprettet til minde om forhenværende borgmester i Brøndby Kommune Kjeld Rasmussens store indsats for kommunen og dens idrætsliv.

Forårets to legater er uddelt til Kasper Weng, der spiller fodbold i Brøndby IF og til Frederik Loft Helms, der er svømmer i Svømmeklubben Vest Brøndby.

»Vi er alle ramt af sorgen over at have mistet Kjeld Rasmussen, der sov stille ind den 19. maj. Det er vigtigt, at vi husker hinanden på, at uden Kjelds enorme indsats for Brøndby Kommune og idrætslivet var Brøndby ikke, hvad Brøndby er i dag. Kjeld Rasmussens Rejselegat tjener til minde om Kjeld og hans enorme indsats. For Kjeld var det meget vigtigt, at legatet kunne hjælpe unge til at indfri deres mål og drømme,« siger medlem af legatudvalget, Morten Bødskov.

Kjeld Rasmussens Rejselegat har til formål, at støtte unges studie- og sportsaktiviteter. Ansøgere skal være under 18 år og opfylde mindst to af følgende kriterier: Bosat i Brøndby Kommune, medlem af og aktiv sportsudøver i en af Brøndby Kommunes idrætsforeninger eller under uddannelse på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i Brøndby Kommune.

»Vi vil gerne opfordre endnu flere unge til at ansøge om rejselegatet. Der kan ansøges om støtte til studieophold, så elever i uddannelsesforløb kan færdiggøre deres ungdomsuddannelse. Desuden kan der ansøges om støtte til sportsrejser og sportsophold, så medlemmer af idrætsforeninger kan deltage i eksempelvis træningslejre og turneringer. Personer der bliver betalt for at være sportsudøvere, kan ikke opnå støtte fra legatet. Ansøgning kan fremsendes af enkeltpersoner, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner med den krævede tilknytning til Brøndby Kommune,« siger Morten Bødskov.

Der kan maksimalt ansøges om 3000 kroner pr. person, og deadline for ansøgninger er henholdsvis 1. april og 1. september. Ansøgningsskemaer kan findes på hjemmesiden for Brøndbyernes IF på www.brondbyif.net

Legatet administreres af foreningen BIFs Venner. Legatudvalget udgøres af Jan Bech Andersen, Pia Sadolin, Henrik Sørensen, Per Bjerregaard og Morten Bødskov.