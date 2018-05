Kjeld Rasmussen døde lørdag den 19. maj. Foto: Kenn Thomsen

Sorg i Brøndby: Borgmester-legende er død

Vestegnen - 20. maj 2018 kl. 13:12 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 19. maj sov forhenværende borgmester i Brøndby Kommune Kjeld Rasmussen stille ind.

I mere end en generation var Kjeld Rasmussen en af dansk politiks mest markante skikkelser. Efter otte år som medlem af kommunalbestyrelsen blev Kjeld Rasmussen i 1966 valgt til borgmester i Brøndby Kommune. Posten besad han i 39 år frem til 2005, hvilket gør Kjeld Rasmussen til danmarkshistoriens længst siddende borgmester.

Kjeld Rasmussen blev født 27. december 1926 i Vanløse. I 1955 blev Kjeld Rasmussen uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og i 1958 advokat med møderet for Højesteret. I 1964 blev Brøndbyernes Idrætsforening stiftet med Kjeld Rasmussen som drivende kraft og senere blev han den første formand for fodboldklubben Brøndbyernes IF.

Kjeld Rasmussens betydning for Brøndby Kommune og Brøndby IF er enorm. Med solide stemmetal i ryggen, stor lokal tillid og bredt samarbejde skabte Kjeld Rasmussen Brøndby Kommune fra en bar mark til en moderne kommune og et stærk fællesskab med idrætten som omdrejningspunkt for visionen om et trygt og levende lokalsamfund.

Allerede i en tidlig alder startede Kjeld Rasmussens stærke engagement i samfundsudviklingen. Som ung var han medlem af modstandsbevægelsen. Studenterårene på Efterslægten bragte Kjeld Rasmussen på håndboldlandsholdet, der repræsenterede Danmark ved studenterolympiaden i Paris i 1947, og via stort engagementet i den almene boligbevægelse i omegnen blev Kjeld Rasmussen valgt til kommunalbestyrelsen og senere borgmester i Brøndby Kommune for Socialdemokratiet.

Brøndbyernes IF havde en helt særlig plads hos Kjeld Rasmussen. Han var en ildsjæl i arbejdet med at udvikle Brøndby fra en serieklub til en magtfaktor i dansk fodbold, og han var med til at skabe en klub, hvor fundamentet også i dag står på stærke værdier om frivillighed, sammenhold og fællesskab.

Han var manden, som opfordrede tre lokale fodboldklubber til at fusionere. Til gengæld lovede han, at kommunen ville opføre et stort idrætsanlæg midt i Brøndby. Det endte med, at to klubber dannede Brøndbyernes IF - og Kjeld Rasmussen blev den første formand. Siden kom udbygningen af hele Brøndby Stadion-området.

For et par år siden udkom portrætbogen »Kjeld - Borgmesteren, der skabte Brøndby« - skrevet i anledning af Kjeld Rasmussens 90 års fødselsdag. Hele overskuddet fra bogen er gået til Kjeld Rasmussens Rejselegat, der støtter unge sportsfolk. Et eksempel på det store engagement Kjeld Rasmussen altid har haft i Brøndbys idrætsliv. Han så idrætten som et omdrejningspunkt for både fællesskab og integration.

Kjeld Rasmussen efterlader sig hustru, søn, svigerdatter og børnebørn.