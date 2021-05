Se billedserie Hjemmet i Avedøre er fuld af musik, for Anne Due Nørgårds mand er musikpædagog, så klaveret er ofte i brug. Foto: Kim Rasmussen

Sopran: Kvinder må kæmpe om rollerne i operaens verden

Vestegnen - 16. maj 2021 kl. 18:21 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Mange forbinder det med noget meget glamourøst at være operasanger. At stå på en scene i en flot kjole og synge for derefter at modtage publikums klapsalver, må være fantastisk, tænker de fleste nok. Anne Due Nørgård, som er operasanger, er enig og hun elsker sit fag. Men det er bare ikke ret meget af tiden hun bruger på en scene, for det er svært at få roller, især når man er kvinde. Og derfor er livet som operasanger ikke altid så glamourøst.

- Ingen ser jo, at jeg tager direkte hjem til mit lille rækkehus i Avedøre, siger hun med et stort smil. Og hun er faktisk glad for at bo i Avedøre, hvor hun har boet i fem år med sin familie, der udover hende og hendes mand består af tre børn. Karrieren som operasanger er indimellem lidt svær at håndtere.

Et meget blandet arbejdsliv Anne blev uddannet operasanger fra konservatoriet i 2012.

- Jeg har haft et meget blandet arbejdsliv; blandt andet har jeg arbejdet som kirkesanger og koncertsanger. og har tidligere i min karriere også haft jobs, som ikke havde noget med sang at gøre, siger Anne Due Nørgård.

- Jeg har begået den karrieremæssige fejl at få børn i 20'erne. Det er der, man opfattes som mest værd som operasanger. Og hvis man ikke når at etablere en karriere i sine helt unge år,kan det blive svært senere. Specielt hvis man er kvinde. I operaerne er kun en tredjedel af rollerne kvinderoller, men der er til gengæld betydeligt flere kvindelige sangere end mandlige og derfor er det opad bakke at være kvinde, siger Anne. Artiklen fortsætter under billedet

Anne Due Nørgård bruger satire til at sætte lys på jobsituationen for kvindelige operasangere. Foto: Kim Rasmussen

Her i Coronatiden har kunst og kultur været lagt helt i dvale og alle koncerter og optrædener er blevet aflyst. Anne Due Nørgård har brugt en del af tiden på at sætte fokus på, hvor svært det kan være at få en rolle som kvindelig operasanger og hvor stor konkurrencen er.

Dyre auditions På facebookprofilen SMC (Stage Music Concept) lagde hun fornylig sammen med kollegaen Frederikke Kampmann en digital forestilling op, som byggede på Mozarts syngespil 'Der Schauspieldirektor', men som havde en helt anden tekst end den, den berømte komponist oprindelig udstyrede den med.

- Som operasanger skal man bruge meget krudt på at gå til auditions og ofte betale flere tusinde kroner for overhovedet at få lov til at deltage.

Det er en satirisk forestilling, og som i al god satire, bruger vi humor i forsøget på at sætte fokus på reelle forhold, forklarer Anne.

Frederikke Kampmann og hun havde ikke set hinanden længe, da de gik sammen om projektet.

- Vi fandt hinanden igen efter mange år. Vi sang i sin tid sammen i DR's pigekor og fik kontakt via facebook. Vi besluttede at slå os sammen om dette projekt, som vi begge brænder for og vi vil begge gerne ud og vise noget. Frederikke og jeg var primus motor, men vi har også haft yderligere en sanger, en instruktør og en pianist på som har bidraget til konceptet. De medvirkende har kun mødtes fysisk en gang i tre timer og resten af arbejdet er foregået digitalt.

Bruger alle kneb I forestillingen akkompagnerer pianisten sangerne, mens en caster styrer den store audition. De to sopraner, som spilles af Anne Due Nørgård og Frederikke Kampmann, bruger alle kneb for at casteren skal vælge netop dem. Der opstår hurtigt en meget konkurrencepræget stemning, fordi de begge er så opsatte på at få rollen. Det ender dog med, at de får at vide, at ingen af dem har fået den.

- Ligesom i så mange andre sammenhænge handler det om udbud og efterspørgsel. Og når der er mange sangere om få roller, opstår der konkurrence. Og når der besættes roller på scenerne rundt omkring, handler det ikke kun om stemmen, men også om alder og udseende, fortæller Anne Due Nørgård.

- Man skal helst ligne rollen så meget som muligt, når man er kvinde. og det betyder, at der også bliver skelnet til, hvor gammel man er og man skal helst være ung. Man oplever også, at BMI (Body Mass Index, red.) spiller en rolle. Og fordi der er så mange kvindelige sangere, kan de som regel godt finde nogen, der lever op til deres krav. Men der opstår et pres nedad, ikke mindst her under Corona, og det bliver alles kamp mod alle, siger Anne Due Nørgård, som oplyser, at man udover at betale for at komme til auditions også bør betale for at have en agent, hvis man vil have en chance.

Mange visninger Forestillingen har fået mange visninger og Anne Due Nørgård har mærket en genklang fra kollegaer, som kender til problematikken.

Og fordi det blev en succes med den digitale opera, vil Anne Due Nørgård ikke udelukke, at der kommer flere til.

- Vi har fået en platform at stå på og den skal vi udbygge. Jeg har overvejelser om nogle popup-optrædener på gader og stræder, samtg yderligere onlineprojekter. Ideerne er en endnu ikke gennemtænkt, men vi vil gerne ud og vise noget, slutter Anne Due Nørgård.

Man kan se den digitale opera på facebookprofilen Stage Music Concept, men den kan også findes med danske tekster på Youtube.