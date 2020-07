Artiklen: Sommervandrehold for enker og enkemænd

Hvis man vil med på gåtur i det gode sommervejr og lære Brøndby at kende på en helt ny måde sammen med andre, der også har mistet deres partner, kan man tilmelde sig Brøndby Kommunes vandrehold for enker og enkemænd.

Man kan komme på et blandet m/k-hold eller et hold kun for enkemænd.