Sommerfugle skal flyve forbi kontorvinduet

Vestegnen - 31. oktober 2020 kl. 06:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Ejendomsinspektør Søren Andersen står med en plastpose i hånden. Den vejer et par kilo, og har en værdi på 5.000 kroner.

I plastposen er der en helt særlig frøblanding, der består af 27 forskellige sorter. Når frøene bliver sået og vokser op, så vil planter og blomster danne et eldorado for sommerfugle, insekter, bier og andre dyr. Frøblandingen er sammensat for at kunne skabe mest mulig vild natur og biodiversitet.

Søren Andersen har en fortid som både greenkeeper og som groundman på Brøndby Stadion. I dag er han ejendomsinspektør i Stensdal Group, der har domicil i Brøndby, og som udlejer erhvervsejendomme i hele det storkøbenhavnske område, ikke mindst på Vestegnen. Og lige nu står han i spidsen for et projekt, der ikke skal ende med det perfekte græsunderlag for sportsfolk. Næsten tværtimod, fristes man til at sige. Det handler om at lade planter og blomster gro, så der skabes optimale levesteder for fx sommerfugle, bier og insekter.

Frontløber Det har længe været en trend at få mere vild natur ind i parcelhushaverne og i de offentlige grønne områder. Nu er Stensdal Group frontløber, for at skabe mere vild natur i erhvervsområderne.

- Vi ejer og driver mere end 115.000 kvadratmeter ejendomme i Storkøbenhavn, og har meget stærkt fokus på at gøre ejendommene så grønne, vi kan, med energirenovering og andre tiltag. For os er det derfor naturligt at benytte den mulighed, vi har, til med ét at udlægge over 25.000 kvadratmeter grønne arealer til insektvenlig natur, for på den måde at bidrage til bedre levesteder og øget biodiversitet. Vi er stolte af at kunne skilte med Sommerfuglepartnerskabet som et synligt bevis på, at vi bidrager positivt - også i erhvervskvartererne, siger Søren Stensdal, der er administrerende direktør i Stensdal Group.

Foreløbig er der udpeget fem ejendomme, hvor udearealer skal omdannes til insektvenlig natur. Det er blandt andet Stensdal Groups hovedsæde på Vallensbækvej i Brøndby, en ejendom på Valhøj Allé i Rødovre, og to ejendomme i Taastrup på henholdsvis Dybendalsvænget og Mårkærvej.



Den kedelige atriumgård skal omdannes til et stykke vild natur, så sommerfugle kan flyve forbi kontorvinduerne. Foto: Thomas Olsen

Nye oplevelser - Vi skal nok vænne folk til, at der er områder, som ikke bliver slået. Ude i erhvervsområderne er man jo vant til, at der med jævne mellemrum bliver slået græs, så det ser pænt ud. Fremover bliver der flere områder med vild natur, som til gengæld er rigtig flotte, når det hele blomstrer, sommerfugle og insekter flyver rundt, og andre dyr lokkes til, fortæller Søren Andersen.

På en af ejendommene i Taastrup skal en kedelig atriumgård omdannes til vild natur - og sommerfugle uden for kontorvinduerne. Lige nu er man i gang med at grave jorden op, for at gøre klar til at så de vilde planter. Idéen er at skabe en snoet sti gennem den vilde natur, og plante nogle træer, der kan give skygge. Kort sagt gøre dette uderum, som næsten ingen brugte tidligere, til et stykke attraktiv natur med oplevelser.

Når først de insektvenlige planter er sået, så vil de komme igen år efter år, Planterne klippes ikke ned - de får lov at sætte frø, som så giver planter året efter. På den måde bevares mixet fra den oprindelige frøblanding.

Tilvænning Inspirationen til at skabe insektvenlig natur kom i forbindelse med en af ejendommene i Taastrup. Ved siden af ligger en stor grund, hvor der er planlagt et erhvervsbyggeri. Her var der bare græs, som blev brugt af hundeluftere og til at spille fodbold på.

Men hvorfor slå græsset på hele arealet hver uge i sæsonen, når fodboldspillerne kun brugte den ene halvdel?

Søren Andersen lod være med at slå den ene halvdel af arealet. I første omgang var der lidt undren, for det så jo ikke så velholdt ud. Men efterhånden opdagede brugerne, at den vilde natur kunne byde på smukke og overraskende oplevelser. Og samtidig formede Søren Andersen nogle stier, som kunne bruges.

- Jeg har fået masser af positive tilkendegivelser efterfølgende. Det er nok vigtigt med tilvænning, for de insektvenlige arealer ligner jo ikke en fint klippet græsplæne. Jeg overvejer også, om vi kan klippe nogle afgrænsninger for ligesom at vise, at det er med vilje, at planterne får lov at gro på bestemte steder, siger Søren Andersen.

På et tidspunkt skal der bygges på arealet, og det er allerede besluttet, at udendørs arealer med insektvenlig natur skal være en ufravigelig del af projektet. Artiklen fortsætter under billedet

Gør en forskel Stensdal Group satser stærkt på at skabe attraktive og bæredygtige erhvervsejendomme, og Sommerfuglepartnerskabet er endnu et element.

Det er man tilfreds med i Danmarks Naturfredningsforening

- Vi er rigtig glade for, at Stensdal Group vil være med til at gøre en konkret forskel for vores truede sommerfugle. Vi ved, at sommerfugle og vilde bier akut står og mangler levesteder i et af verdens mest opdyrkede lande. Derfor har det stor betydning, når en virksomhed som Stensdal Group tager ansvar og omlægger nogle af sine arealer til insektvenlig natur, siger projektleder Simon Leed Krøs fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening har i forvejen indgået partnerskaber med en række danske virksomheder, der ønsker at give sommerfuglene en hjælpende hånd. Stensdal Group er dog den første partner, der vil omlægge flere områder til sommerfuglevenlig natur.

Virksomheder og institutioner kan blive Sommerfuglepartnere hos Danmarks Naturfredningsforening, hvis de udlægger mindst 20 procent af deres frie arealer til natur og samtidig er virksomhedsmedlemmer af foreningen.

Til gengæld kan virksomhederne se frem til rådgivning, startkit, et sommerfuglepartnerskilt og en sværm af nyttige insekter til sommer.

Inspiration Stensdal Group er i høj grad frontløbere, og virksomheden håber, at det kan inspirere andre virksomheder til at gøre noget lignende. Allerede nu oplever man interesse fra både virksomheder og kommuner.

- Drømmen er da, at andre virksomheder vil følge vores eksempel. Tænk hvis et helt erhvervsområde kunne blive tilplantet med vilde blomsterenge, der kan tiltrække sommerfugle, vilde bier og andre insekter, siger kommunikationschef i Stensdal Group, Marie-Louise Munter.