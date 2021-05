Se billedserie Hvid damp siver ud af hullet. Svidningen er i gang.

Sommeraktivitet: Lav dit eget tegnekul

Vestegnen - 29. maj 2021 kl. 06:17 Af Klaus Mejer Mynzberg, Naturvejleder og leder af Vikingelandsbyen i Albertslund Kontakt redaktionen

Lige nu kan man finde træ i Vestegnens skovområder, som kan forvandles til trækul.

Sommeren og de lange lyse aftener er kommet, og flere af os bruger meget tid udendørs. Måske har du brugt coronatiden til at lære at tegne, eller ønsker at lære det nu. Oftest tegner vi med blyant, maling eller tusch. Men har du prøvet at tegne med trækul?

Hvis ikke, kan du faktisk lave dit eget tegnekul. Det kræver blot nogle tynde pinde, en gammel kagedåse af metal og et bål. Årstiden passer perfekt til denne aktivitet, da meget af det træ du kan finde i skoven lige nu, er tørt og egnet til at blive svidet til trækul.

Aktiviteten er egnet både til familien, eller hvis du er alene.

Sådan gør du Først skal du have samlet nogle tynde pinde på cirka 2 cm tykkelse og 10 cm lange.

De må gerne være friske, så klip dem gerne fra en busk. Du kan også kløve et brændestykke ud i tynde pinde og bruge dem. Husk at pindene skal laves af løvtræ. Løvtræ er træ eller buske med blade på. Pinde fra nåletræer er ikke egnet.

Når pindene er klar skal de svides i en metaldåse. Der er to metoder, en med og en uden låg på dåsen. Så hvis du ikke har et låg til dåsen, kan du stadig lave tegnekul. Har du slet ikke en dåse, er det måske nu du skal købe en dåse småkager eller slik, som ligger i en metaldåse.

Svidning med låg Du skal stikke eller bore hul i låget og bunden af dåsen. Pindene stilles lodret i dåsen, eller ligge som det passer bedst. Du tænder et bål og lader det brænde ned til gløder. Stil dåsen ind i gløderne og se hvad der sker.

Først kommer der hvid damp ud af hullet. Det er vanddamp fra pindene der fordamper. Lidt senere en blålig flamme, som er gasserne fra pindene der brænder af. Når der ikke kommer mere røg eller flammer op af hullet, er trækullet færdigt. Tag dåsen ud af bålet, men pas på! Den er varm.

Svidning uden låg Hvis ikke du har et låg til dåsen kan du svide trækul på denne måde.

Læg pindene ind under dåsen som stilles med bunden i vejret på bålpladsen. Læg noget jord eller ler rundt langs med dåsens kant, så der ikke kan komme ilt og flammer ind i dåsen. Byg et bål op rundt om og oven på dåsen, og tænd det.

Læg løbende brænde på og lad det brænde cirka 1 time. Herefter rager du gløder og brænde væk, og skubber dåsen væk fra bålpladsen. Pas på! Den er varm. Artiklen fortsætter under billedet

Dårlig forbrænding Ligegyldigt om du har valgt den ene eller den anden metode til at svide tegnekul, så har du nu gennemført en dårlig forbrænding. Eller en ufuldstændig brænding.

Det skyldes at du har forhindret at der kom nok ilt til brændingen, så træet brændte til aske. Men det var jo også planen, at du skulle lave tegnekul.

Når tegnekullet er kølet af, kan du sætte dig et sted i naturen og måske tegne et flot træ.

Kulsvidning i gamle dage Helt tilbage i bronzealderen har man lavet trækul. Ved arkæologiske udgravninger i Danmark er der fundet gamle huller i jorden, som tydeligvis har vært brugt til svidning af trækul. Vi kender ikke noget til deres teknik, men trækul har været nødvendigt, for at opnå en varme på 1.100 grader. En temperatur der kræves for at fremstille genstande af metal, som vi ved de har gjort.

I 1500-tallet beordrede kongen bønderne til at fremstille trækul. Kullene havde mange formål, så som opvarmning af bygninger, i køkkenet og til smedene som brugte dem i essen når de producerede våben og andet af metal. Der ventede en stor straf til den der stjal af kongens kul, eller ikke leverede den mængde han havde bestilt.

Trækul i stort format I Vikingelandsbyen i Albertslund tilbyder vi et undervisningsforløb, hvor man kan være med til at fremstille trækul. Forløbet strækker sig over 24 timer.

Al brændet stables i en mile der er 1,5 meter høj, og 2,5 meter i diameter. Brændet stables, så der skabes fire luftkanaler langs jorden, der går ind til midten af stakken.

I midten af milen anbringer vi tørre og tynde grene. Herefter dækkes brændet til med græstørv. Milen tændes ved, at vi stikker en fakkel ind i midten af milen, gennem en af luftkanalerne. Nu er milen tændt i midten og bunden, og vil langsomt brænde ud mod siderne og toppen.

I det næste døgn sørger elever og lærere for, at brændet kun svides langsomt af, og ikke går flammer. For så bliver det til brænde, og det ønsker vi ikke.

Efter et døgns svidning er milen svundet ind til det halve i størrelse, og brænder ikke længere. Vi åbner den med stor spænding, og ser hvor meget af brændet der er blevet til trækul. Hvis det er gået godt har vi fremstillet cirka 50 kg trækul, som vi bruger i smedien.

