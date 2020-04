Som forventet: Letbanen giver stort underskud

Letbanen fik i 2019 et underskud på over en halv milliard kroner - og det var helt forventet. Til gengæld var det ikke ventet, at antallet af arbejdsulykker blev så høj, og det skal der nu gøres noget ved.

Der er ellers en meget stærk fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med letbanebyggeriet, og der er fra start taget en lang række initiativer for at skabe en stærk sikkerhedskultur,

- Alle medarbejdere, der arbejder med letbanen, skal være sikre, mens de er på arbejde. Når alle parter går sammen - fra bygherre til entreprenør - har vi de bedste forudsætninger for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Netop nu er vores fokus på arbejdsmiljø ekstra stærkt i forbindelse med corona-pandemien, og vi har gennemført en række tiltag for at sikre vores byggepladser, siger Jakob Thomasen.