Solveig vandt X Factor: Jeg vil virkelig gerne leve af at synge

Vestegnen - 09. april 2021 kl. 22:35 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Projektørerne er nu slukket på X Factor-scenen for i år, men tilbage står Solveig Mølle Lindelof og lyser som vinderen af dette års show.

Allerede i sidste uge kaldte dommer Martin Jensen hende den mest værdige vinder. Og danskerne er enige, for Solveig, der kun er 15 år og kommer fra Hvidovre, blev årets vinder.

Inden showet var hun meget rolig, fordi hun vidste, at der nu ikke var flere shows, hun skulle kæmpe for at komme videre i og hun glædede sig bare til at stå på scenen.

- Jeg tror, det bliver megafedt, hvis jeg vinder. Men jeg vil tage det roligt og ikke stresse så meget over det, sagde hun.

At være med i X Factor har haft en kæmpe betydning for Solveig,

- Før jeg var med, synes jeg det var fint bare at synge lidt til nogle fødselsdage og sådan. Men nu kan jeg godt mærke, at jeg har fået lyst til mere. Jeg vil virkelig gerne leve af at synge og ikke bare skrive sange for at skrive sange, siger hun.

Hvordan vennerne i Hvidovre, hvor Solveig går i 9. klasse på Dansborgskolen, reagerer, ved Solveig endnu ikke så meget om, for hun har boet i et hus sammen med de andre deltagere. Og det har været en kæmpe oplevelse.

Forstår hinanden - Det har været megahyggeligt. Vi har ikke følt os som konkurrenter, men har bare nydt at have oplevelsen sammen. De forstår hvordan jeg har det, fordi de går igennem det samme og det er virkelig fedt, siger Solveig, som også har været glad for at være på Nannas hold.

- Hun var den mentor, jeg helst ville have og hun forstår bare, hvad jeg gerne vil. Det er ikke kun Nanna, men hele Oh Lands team, der har udviklet mig. Man kan nærmest sige, at de har puttet ingredienser i og jeg har spist suppen. Vi er kommet meget tæt på hinanden og jeg har været meget glad for at arbejde sammen med Adi, der er er en fantastisk musiker, som kan spille på nærmest alle instrumenter, men også Therese, der er med i teamet. Jeg har betroet mig til dem og de har virkelig støttet mig, siger Solveig.

Ikke kun sangmæssigt men også mentalt føler Solveig, at hun har været på en vigtig rejse.

- Nanna har været rigtig god til at hjælpe mig med at inde ud af, hvem jeg er som sanger men også som person. Hvem er jeg egentlig og hvad står egentlig for, er noget vi har arbejdet meget med. Og jeg ved nu, at jeg bare skal være den, jeg er. Jeg føler, jeg har lært mig selv bedre at kende, siger Solveig.

Har opnået noget vigtigt Hun er stolt af at være med i X Factor 2021, fordi hun føler, at musikkonkurrencen har opnået noget meget vigtigt netop i år ved at sætte fokus på de mange hadbeskeder, der bliver skrevet på de sociale medier.

- Jeg er så stolt over, at vi har sat debatten i gang og har sagt fra. Jeg synes faktisk allerede det har hjulpet. Der er ikke ligeså mange af den slags kommentarer mere og jeg har blandt andet set på Youtube, at andre nu siger fra, når nogen skriver noget dårligt, siger Solveig.

Lige nu skal Solveig bare nyde sejren og så kan hun se frem til en fantastisk præmie.

Som vinder får hun en pladekontrakt med Universal Music Group, der blandt andet har verdensstjerner som Justin Bieber, The Weeknd og Ariana Grande i folden.

Hun får også udstyr til et professionelt hjemmestudie. Endelig skal hun en tur til London, når det igen bliver muligt at rejse og her skal hun på en skræddersyet workshop, hvori der blandt andet indgår en session med X Factor-skaberen Simon Cowell.

Musik og udvikling bliver der også masser af, når Solveig efter sommerferien begynder på en muskefterskole på Langeland.