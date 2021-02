Se billedserie Solveig Mølle Lindelof er glad for, at hun er kommet på Olands hold. ? Hun er mega kreativ og dygtig, siger hun om sin nye mentor. Foto: Lasse Lagoni / TV2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

Send til din ven. X Artiklen: Solveig fra X Factor: - Jeg kan slet ikke huske noget fra min audition Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solveig fra X Factor: - Jeg kan slet ikke huske noget fra min audition

Vestegnen - 25. februar 2021 kl. 18:14 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Solveig Mølle Lindelof har sunget siden hun var helt lille og hun er så heldig at have gået på Dansborgskolen i Hvidovre, hvor man tager sit skolekor meget seriøst.

- Jeg har været med i koret helt frem til nu, hvor jeg går i 9. klasse og elsker det. Det er superfedt at kunne gøre det, man godt kan lide sammen med andre. Vi har optrådt mange gange sammen og været på korweekender. Det har været rigtig sjovt

- Jeg synes, at når man synger, kan man udtrykke sig på en helt anden måde end ellers. Alle følelser kommer frem, men man er også lidt sårbar og det kan jeg godt lide, siger Solveig, som er 15 år.

Fornyelig er hun blevet kendt i hele landet, fordi hun flere gange er tonet frem på tv-skærmen i bedste sendetid i X Factor.

Og det giver rigtig meget mening for Solveig, at hun nu er med i programmet. For her kan man både lære at stå solo på en scene og blive coachet professionelt.

- For mig er det nyt at synge solo, men jeg synes, det er megafedt og jeg ser mig selv meget som solosanger, siger Solveig.

Sangen er vigtig Inden hun stillede op til X Factor, havde hun forberedt sig godt og valgt en sang (Like I'm gonna loose you af Meghan Trainor), som hun følte var med til at udtrykke, hvem hun er.

- Jeg fandt ud af, at det er meget vigtigt, hvilken sang man vælger. For sangen er med til at afgøre, om dommerne synes, de kan arbejde videre med én.

Solveig fik stor ros for sit sangvalg, sin måde at synge på og sin personlige stil.

Hun var dog meget nervøs, da hun pludselig stod foran de tre kendte dommere.

- Jeg kan slet ikke huske noget fra min audition. Jeg var vanvittigt nervøs, havde svedige hænder, og kunne mærke mit hjerte banke helt oppe i mine ører. Men da jeg først sang til 5 Chair Challenge, fik jeg styr på nerverne og det er jeg glad for, for jeg ville ikke have, at nervøsiteten skulle gå udover oplevelsen. Men jeg tror, det er umuligt ikke at blive nervøs. Det betyder så meget for en, siger hun.

Efter sommerferien skal 15-årige Solveig Mølle Lindelof på musikefterskole på Langeland. Foto: Lasse Lagoni / TV2.

Stemningen er så god Solveig kom både videre fra audition og 5 Chair Challenge og på bootcampen gik det også rigtig godt. Solveig kom videre og skal nu være med i live-programmerne. Det er en fantastisk oplevelse at være med i programmet, synes Solveig.

- Det er megafedt. Alle har været de sødeste og stemningen er så god. Også mellem os deltagere. Vi mærker ikke, at vi er i hård konkurrence, men har det fint sammen og har lært hinanden godt at kende, siger Solveig.

Hjemme i Hvidovre har Solveig også fået stor opbakning.

- Jeg har øvet lidt med mine venner og de har givet mig nogle tips til min optræden, for eksempel at jeg ikke skal stå med hånden i lommen, når jeg optræder.

Skov og storby Solveig har boet i Hvidovre siden hun var tre år. Der flyttede familien fra Grønland til Danmark.

- Jeg kan ikke huske meget fra Grønland, men har altid været glad for at bo i Hvidovre. Hvis jeg cykler ti minutter den ene vej, kommer jeg ud i en dejlig skov, hvor der er ro og fred. Hvis jeg cykler ti minutter den anden vej, står jeg inde på Strøget og det er jo også fedt, siger hun.

Under Corona er Solveig og hendes familie ligesom alle andre nødt til at opholde sig meget hjemme og så er det heldigt, at de deler interessen for at spille musik og synge.

- Jeg er vokset op med sang og musik og nogle gange laver vi et familieband og optræder sammen. Det gjorde vi blandt andet til min farmor og farfars guldbryllup, fortæller Solveig.

Udover at synge, spiller hun på trompet og klaver og er i gang med at lære at spille guitar. Hun har en lillesøster og en storesøster, som hun er meget sammen med, ikke mindst om musikken.

- Vi synger lidt alle sammen og det er super hyggeligt, siger Solveig.

Når hun til sommer afslutter 9. klasse på Dansborgskolen, skal hun på musikefterskole på Langeland og det glæder hun sig meget til.