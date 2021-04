Solveig før finalen: - Jeg tager det egentlig meget roligt

15-årige Solveig Mølle Lindelof går på scenen for sidste gang i X Factor i aften, hvor finalen bliver holdt. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

09. april 2021

Klassekammeraterne på Dansborgskolen i Hvidovre har ikke set meget til Solveig Mølle Lindelof i de seneste uger. Hun bor nemlig i et hus med de andre X Factor-deltagere. Og i dag er en helt særlig dag, for finalen finder sted i aften og Solveig glæder sig.

- Lige nu ligger jeg opad en radiator, så jeg tager det egentlig meget roligt, siger Solveig, da Vestegnen taler med hende fredag formiddag.

- Jeg er selvfølgelig meget spændt, men jeg synes ikke, jeg har ligeså mange nerver på, som jeg har haft de andre gange. Der tænkte jeg, 'åh.. jeg vil bare videre. Det er megarart, at jeg ikke behøver at tænke det i dag. Nu glæder jeg mig bare, men jeg er selvfølgelig spændt på mine optrædener, siger Solveig

15-årige Solveig Mølle Lindelof fra Hvidovre er en af de tre finalister, der i aften dyster i X Factor-finalen. Og dermed har hun formået at gå videre i hvert eneste liveshow.

Mangler bare X på maven Og hun har fået virkelig meget ros med i bagagen, Dommer Martin Jensen kaldte hende i sidste uge den mest værdige vinder.

- Jeg synes, at der manglede én kæmpe ting, og det er et 'X' på maven, fordi du har 'X Factor'. Du er alt, hvad 'X Factor' er, sagde han blandt andet til Solveig og Blachmann var med på at rose Solveig.

- Du har så meget musik og så meget vildskab, sagde den garvede dommer til hende.

Solveig blev glad for rosen.

- Det er ret vildt og megafedt, at de anerkender det, jeg laver. Det er fantastisk at de tror på det, siger Solveig.

Flere bookmakere har også meldt ud, at Solveig er favorit til at vinde. Det tager hun dog med et gran salt.

- De har før taget fejl. Men det er selvfølgelig rart at høre. Jeg tror dog der er mange faktorer, der spiller ind- Det handler meget om, hvordan det lige er på dagen, siger hun.

I finalen skal Solveig dyste mod Simon & Marcus samt Nikoline Steen Kristensen og de sange, hun skal synge, er George Michaels 'They won't go when I go' samt 'Slip Away' af Angel Zoo, som hun skal synge sammen med forsangeren i den danske gruppe Phlake, Mads Bo Iversen.

Finalen begynder på TV2 kl. 20.