Nu kan man stemme på de regionale kandidater til Danskernes Idrætspris 2020. DIF Soldaterprojekt fra Brøndby er et af de tre projekter, man kan stemme på her i regionen. Foto: Lars Møller

Soldaterprojekt for veteraner er nomineret til idrætspris

Tre kandidater er blevet udvalgt til at gå videre i kampen om at modtage Danskernes Idrætspris. DIF Soldaterprojekt i Brøndby er en af de tre, som man nu kan stemme på.

Danskernes Idrætspris gives til det projekt, der på inspirerende vis er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark.

En masse projekter er blevet indstillet og nu har det københavnske dommerpanel blandt andet sendt DIF Soldaterprojekt fra Brøndby videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris. DIF Soldaterprojekt som hører hjemme i Brøndby Kommune er et initiativ, der ved hjælp af idræt hjælper både fysisk og psykisk skadede soldaterveteraner videre i tilværelsen.

- Her drejer det sig om mænd og kvinder, der har ofret sig for fædrelandet. Soldaterne kommer tilbage fra krigslignende indsatser med ar på både krop og sjæl og forsøger at genfinde fodfæstet. En problematik som ikke blev taget ret alvorligt i begyndelsen, men som DIF Soldaterprojekt har været med til at ændre opfattelsen af. Projektet viser vej til både fællesskab og kammeratskab, siger journalist John Broby fra DR P4 København.