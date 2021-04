Sogn lukker: Skoler, gymnasium og aktiviteter rammes

Dette lukker ned

Avedøre Skole inkl. sfo.



Regnbuen, klub og byggelegeplads.



Frydenhøjskolen inkl. sfo og klub.



Hvidovre Ungdomsskole og 10. klassecenter.



Avedøre Gymnasium.



TEC Hvidovre.



Avedøre Bibliotek og Kulturhus.



Enghøjhuset.



Kulturhuset Buqetten.



Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.



Avedøre Idrætscenter og Avedøre Stadion.



Alle forenings- og fritidsaktiviteter er også lukket ned - uanset om, de foregår udendørs eller indendørs.



Daginstitutionerne holder åbent, men forældre, som har mulighed for at have deres børn hjemme, opfordres til at holde børnene hjemme. Forældre, som varetager kritiske funktioner eller af anden grund har brug for at få deres børn passet, vil forsat have muligheden for at aflevere deres børn i sognets dagtilbud.