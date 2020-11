Søren er juleven: Spring ud i det

Se billedserie Søren Lillevang opfordrer alle, der overvejer at invitere en julegæst til at gøre det. - Spring ud id et, siger han. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 29. november 2020 kl. 18:33 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Hvis man går og overvejer at invitere en fremmed med til jul, så synes jeg, at man skal gøre det. Spring ud i det, for der er stor sandsynlighed for, at det bliver en succes, siger Søren Lillevang fra Brøndby.

Han har selv tre gange været julevært for en ukendt julegæst sammen med sin familie og i år inviterer de igen en fremmed med til højtiden. Julegæsterne sørger Røde Kors for at finde, for Søren kan godt lide at blive overrasket.

- Da jeg for ca. fem år siden hørte om, at Røde Kors havde noget, der hed Julevenner, fik jeg lyst til at melde os til. Min familie var endnu ikke helt klar til det, men efter at have talt om det i nogle år, besluttede vi at prøve, fortæller Søren Lillevang. Hos ham holdes julen i familiens skød, som i de fleste andre familier. Her deltager Søren, hans kone Lilli, deres voksne døtre Maria og Pernille, svigermor Anna samt en godmodig cockerspaniel.

- Vi spiser and, flæskesteg og risalamande. Efter maden danser vi om juletræet og synger nogle julesange og så er det tid til at pakke gaver ud. Aftenen slutter med, at vi spiller raflespil, mens vi drikker kaffe, fortæller Søren.

Mødtes inden jul Da de meldte sig til første gang og fik tilsagn fra Røde Kors om, at der var fundet en julegæst, besluttede de, at arrangere et møde med gæsten inden selve juleaften.

- Jeg ringede til ham og inviterede på kaffe og det gik rigtig godt. Vi fortalte om os selv og hørte lidt om ham og så aftalte vi nærmere, hvordan juleaften skulle forløbe. Det var rigtig rart at vi kendte hinanden lidt, da juleaften oprandt, for alle følte sig trygge og vi havde ikke problemer med at finde noget at snakke om, siger Søren.

Magien opstår - Det er dér, når man sidder og taler sammen under middagen, at magien opstår. Jeg synes, det er smadder spændende at lære et nyt menneske at kende. Og når man når til midt på aftenen, føler man bare, det er 'onkel John' man har på besøg, for man lærer hurtigt hinanden at kende, siger Søren.

Alle de tre gange Sørens familie har haft en julegæst, har det været en mand, og kemien har været fin med dem alle.

- Man kan godt selv vælge, om man vil have en kvinde, mand en enlig mor med et barn eller lignende, men for os har det ikke været afgørende. Bare spændende at blive overrasket. Vores gæster har ikke meldt sig, fordi de ikke selv havde økonomi til at holde jul, men fordi de var i en situation, hvor de havde brug for at prøve noget nyt. For mig er det gæsten, der er helten. For det er ham eller hende, der melder sig til at komme hjem til fremmede mennesker. De tre vi har haft på besøg, har bare været så gode og de har givet hver sit. Artiklen fortsætter under billedet

Gæst meldte afbud En af gangene meldte en en gæst afbud i sidste øjeblik.

- Jeg talte med ham flere gange i telefonen og han fortalte, at han var meget nervøs. Og det blev for meget at skulle møde op juleaften. Jeg tror måske, han var plaget af psykisk sygdom, siger Søren og fortæller, at familien har talt om, at der kan være en risiko ved at invitere en fremmed hjem.

- Vi er blevet enige om, at hvis vi får en gæst, der er tydeligt påvirket af alkohol eller stoffer, så siger jeg stop og kører vedkommende hjem. Sværere behøver det ikke at være. Men vi har aldrig været ude for det, siger Søren. Røde Kors fandt lynhurtigt en anden julegæst, som de fik en dejlig aften med.

Sørger for alt Det er Søren og familien, der sørger for det hele juleaften. Gæsten skal kun medbringe en lille pakke til raflelegen. For at ingen skal føle sig udenfor, køber Maria og Pernille også en lille gave til gæsten.

Indtil videre har familien tænkt sig at fortsætte med at invitere en julegæst med til juleaften.

- Når der en dag kommer børnebørn, kan det godt være, at vi holder en pause, for så er det dem, der skal være i fokus, siger Søren Lillevang.

Stort behov i år Han forudser, at der i år bliver et ekstra stort behov for juleværter.

- Mange julefester for ensomme og udsatte mennesker bliver aflyst i år på grund af pandemien. Jeg er selv leder i en boligafdeling i Rødovre, hvor vi har været nødt til at aflyse vores julefest. Derfor er det sandsynligt, at behovet stiger. Og jeg kan kun opfordre til, at man prøver det. Når man melder sig som julevært, udfylder man en ansøgning hos Røde Kors og der kan man fx skrive, at man ønsker, at gæsten er blevet testet for Corona. Så behøver man ikke at være bange for at blive smittet, slutter Søren Lillevang.

Man kan melde sig som julevært eller -gæst via Røde Kors på julevenner.dk