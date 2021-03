Søndag kan du bakke op om udsatte børn

Børns Vilkår samler ind til arbejdet for udsatte børn i Danmark, blandt andet BørneTelefonen, som har eksisteret siden 1987, og som tusindvis af børn og unge ringer til for at få hjælp af en frivillig rådgiver.

Da samfundet lukkede ned under corona, kom mange børn og unge i klemme. Mange blev isoleret i hjem med vold og misbrug. Her blev BørneTelefonen en livline for rigtig mange børn og unge.

- Jeg skal samle ind sammen med min datter på 10 år. Det er en vigtig sag, og det giver mig samtidig en anledning til at tale med hende om, at det ikke er alle børn, der har det lige nemt. Der har jo været et forstærket behov og et forøget pres på BørneTelefonen under nedlukningen. Heldigvis er skolerne ved at lukke op, men der er nok stadig mange, der har brug for at række ud til de frivillige rådgivere, der sidder ved BørneTelefonen. Så den sag vil vi gerne støtte op om, siger han.