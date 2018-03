Se billedserie Foto: Mette Lynge Nielsen, Quark Naturcenter

Søde påskelam: Natur og naturpleje

Vestegnen - 30. marts 2018 kl. 10:43 Af Christian Black-Storm, Quark Naturcenter i Hvidovre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundt om på enge, sletter og overdrev vil man i den kommende tid kunne se små lam hoppe frydefuldt af sted. Duftende nysgerrigt til de nye små blomster og løbe forskrækket væk, når bien brummer hidsigt af den.

Men lammene er der ikke bare for sjov, de er en del af de plejeplaner, der er sat i værk for at bevare og genoprette vores fælles natur.

Det er her i april måned (hvis altså vejret tillader det) at planternes vækst for alvor tager fart.

Vi har på Vestegnen en række overdrev, strandenge og slette-lignende områder, hvor plantelivet stille og roligt vågner efter en lang vinter uden for meget lys og for kolde temperaturer. Dette gælder både de hjemmehørende arter og de arter som vi kalder for de invasive arter.

Mange af de områder vi i dag kalder for de rekreative områder, er områder, der tidligere har været dyrket intensivt af landbruget, med tilførsel af næringsstoffer og udledning af plantegifte, for at få det optimale udbytte. Naturen lider stadig under det pres vi lagde på det dengang.

Heldigvis er der mange af disse områder der har kommunernes bevågenhed og man iværksætter plejeplaner og genopretningsplaner, for at sikre at mangfoldigheden vender tilbage til den danske natur.

Naturplejere på fire ben I store træk går tiltagene ud på at efterligne tidligere tiders slid på naturen - altså før landbrugets indtog.

Her taler vi om de naturlige græssere som skovelefanterne og mammutten. Disse store græssere er vanskelige at genindføre med et snuptag - specielt taget i betragtning at en del af dem er uddøde. Men man kan alligevel godt efterligne et vist græsningstryk, og det gør man f.eks. på overdrev og strandenge ved at sætte køer og får ud, og på engene laver man høslæt til gavn for de små urter. Høslæt betyder, at vegetationen bliver slået med le en gang om året.

Fælles for alle disse tiltag er, at man fjerner næringsstoffer og dermed fremmer nogle arter, som ellers mister pusten.

Invasive arter En bonus ved at genindføre græssere er, at de hjælper til med bekæmpelsen af de invasive arter der langsomt men sikkert overtager områderne.

De fleste kender til den berygtede bjørneklo, men der er flere af de planter vi har voksende hjemme i haverne, der »slipper« ud og forurener vores fælles natur.

Hvad kan man gøre? Miljøministeriet har et par gode råd for forebyggelse af spredning af invasive arter.

1. Kontrolér at de planter du køber ikke er invasive. Spredes dine planter uden for din have, fjern dem, så de ikke spredes yderligere.

2. Udsæt ikke levende dyr og planter i naturen - der findes et hæfte »40 danske træer og buske« som fortæller om de planter der gerne må plantes frit.

3. Lad være med at dumpe haveaffald i naturen. Haveaffald kan indeholde planter og mikroorganismer, som vil sprede sig i naturen.

Naturpleje På Vestegnen er der flere laug, der interesserer sig for at kombinere naturpleje og genopretning af de trængte områder, med dyreavl.

Blandt andre kan nævnes Hvidovres Ko-fåregræsser Forening, som har får og kvier gående på Avedøresletten. Foreningens medlemmer står for driften af dyrene i samarbejde med Quark Naturcenter.

Ishøj Dyrepark plejer ligeledes 150 hektar af Ishøj Kommunes grønne arealer med både kvæg, geder og får. Også Toftegården i Albertslund bidrager til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i deres prioriterede områder. De sørger for at kommunens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning og med slæt og dermed sikres en god naturpleje af arealerne. I Greve Kommune har man forsøgt sig med »Rent a cow«, hvor man lader en virksomhed varetage naturplejen for sig og i Høje-Taastrup forpagter kommunen overdrevs-lignende områder ud til naturplejeprojekter.

Ikke for utålmodige sjæle Nu får naturen det jo ikke bedre af, at man laver en plan. Først når planens tiltag føres ud i livet, begynder der at ske noget spændende.

Men selv da skal man væbne sig med tålmodighed. Naturpleje er en lang og sej proces, specielt på lysåbne arealer som heder og overdrev. Et ødelagt overdrev kan snildt være 40 år om at få en god tilstand med kornet stenbræk, der lyser hvidt i forårssolen, og den lille, sarte mælkeurt med blå blomster.

Udover at følge miljøministeriets gode råd, kan man melde sig ind i de forskellige laug der er i lokalområdet. Der findes ikke en liste over laug/foreninger i de forskellige kommuner, men man kan kontakte sin lokale naturvejleder eller teknik -og miljøafdelingen i den kommune man er interesseret i, og se om ikke ens hjælp også kan bruges.

