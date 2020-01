David Ekstrøm og Jon Skålerud fra Lagkagehuset med borgmester Kent Magelund ved prisoverrækkelsen, der foregik hos Lagkagehusets Produktion i Priorparken i Brøndbyvester.

Socialt ansvar i bageriet

Vestegnen - 15. januar 2020 kl. 08:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lagkagehusets centrale produktion i Brøndby har netop modtaget Brøndby Kommunes pris som Årets Virksomhed 2019 for at vise socialt ansvar og hjælpe kommunens ledige borgere med at komme i job.

Årets prismodtager blev fejret ved en festlig overrækkelse af prisen hos Lagkagehuset bageri og konditori i Priorparken i Brøndby, hvor der hver eneste dag og nat produceres brød og kage mv. til Lagkagehusets mange forretninger.

Ved prisoverrækkelsen fik Brøndbys borgmester og beskæftigelsesudvalg lejlighed til at takke Lagkagehuset og kommunens nærmeste samarbejdspartnere i Lagkagehuset, Jon Skålerud og David Ekstrøm.

- Lagkagehusets centrale produktion fortjener stor ros og anerkendelse for deres engagement og sociale ansvar. Jeg er stolt af, at vi kan samarbejde med de lokale virksomheder om at give vores ledige borgere en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, sagde borgmester Kent Magelund.

Kent Magelund pegede i sin tale på Lagkagehusets særlige indsats for at skabe muligheder for personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En indsats, hvor Lagkagehuset tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger - og derigennem er lykkedes med at konvertere en række trænings- og praktikforløb til konkrete jobs og varig beskæftigelse.

- I bliver netop årets vinder for jeres store arbejde for, og jeres oprigtige interesse i, at give de ledige en hjælpende hånd videre i retning af beskæftigelse. Og så har usædvanligt mange af de ledige, som I har haft i virksomhedspraktik også fået helt ordinær beskæftigelse i jeres virksomhed, sagde Kent Magelund.

Engageret i lokalområdet

Lagkagehuset kvitterede for modtagelsen af prisen som årets virksomhed;

- I Lagkagehuset ser vi mangfoldighed som en styrke. Vi tror på, at mennesker med vidt forskellig baggrund har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være mennesker af anden etnisk oprindelse, mennesker med handicaps, mennesker på tværs af aldersgrupper eller mennesker, der er ramt af sociale omstændigheder, siger David Ekstrøm, fra Lagkagehuset og han suppleres af Jon Skålerud:

- For Lagkagehuset er det naturligt, at engagere os i lokalområdet og tage et ansvar på arbejdsmarkedet. Det understreges af denne anerkendelse fra Brøndby Kommune, som vi sætter meget stor pris på. Vi ser frem til at fortsætte vores indsats med at skabe jobs på alle niveauer og på tværs af vores mange fagområder. Til glæde for mennesker, som på tværs af forudsætninger har viljen og engagementet.

Kom i arbejde

Tue, som i dag er fastansat i Lagkagehuset efter en virksomhedspraktik, holdt en rørende tale hvor han takkede Brøndby Kommune og Lagkagehuset for at give han mulighed for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter en længere periode med forskellige småjobs.

Han blev ledig efter ti år som kundesupporter, da hans afdeling af en stor teleoperatør lukkede ned.

Kent Magelund lagde da heller ikke skjul på, at virksomhedernes indsats er helt afgørende, hvis den kedelige kurve med en alt for høj ledighed skal knækkes.

- Det er en mærkesag - ikke bare for vores beskæftigelsesudvalg, men for hele kommunalbestyrelsen. Her er vi meget optaget af, at vi skal have vores ledige i beskæftigelse. Det arbejde er i fuld gang. Og vi kan se, at de mange nye initiativer, som vi har igangsat, så småt begynder at bære frugt. Samtidig har vi valgt at investere endnu mere i beskæftigelsesindsatsen. Og sætte turbo på den virksomhedsrettede indsats. Derfor har vi i årets budget afsat penge til endnu flere hænder i jobcenteret. Men som sagt. Det er jer virksomheder, som er den allervigtigste samarbejdspartner. I er krumtappen i vores beskæftigelsesindsats.

De var indstillet

Lagkagehusets centrale produktion i Brøndby er ikke den eneste virksomhed i Brøndby, der påtager sig et ekstraordinært socialt ansvar. Det er de øvrige virksomheder, der har været indstillet til årets virksomhed 2019, et godt udtryk for.

Det drejer sig om disse virksomheder:

Københavns Ejendomme og Indkøb, Københavns Kommune, Toms Group A/S, Nilfisk, Teknisk Service Kommunale Ejendomme, Brøndby Kommune og Super Brugsen, Brøndby.