Social rulleklub vandt DM

Det er ikke hver dag, at der bliver spillet rullehockey kampe mellem to pigehold her i Danmark. Faktisk langt fra. Men fornylig blev der for første gang blev afholdt DM i rullehockey i rækken U14 piger uden udstyr i Gentofte rulleskøjtehal.

Friske og glade piger med rulleskøjter på fødderne, hjelme på hovedet og hockeystave i hænderne stod klar kl. 10, hvor der var lagt op til en god gang rullehockey mellem Rullefabrikken fra Brøndby og Pink Devils fra Værløse. De to hold har tidligere på sommeren mødtes til en venskabskamp i Rødovre - hvor Rullefabrikken løb af med sejren. Igen var kuglelejer, hjul og hjelme pudset og klar til kamp - denne gang gjaldt det titlen om DM mestre i rullehockey for piger i rækken U14 uden ekstraudstyr. De hold skulle spille to kampe mod i hinanden, hver bestående af to perioder af 10 min. Det var nogle nervepirrende kampe, hvor der blev spillet rigtig godt af begge hold. Tilskuerne var hele følelsesregistret igennem hvor begge hold prøvede at være bagud, føre og have udlignet. Resultatet af de to kampe endte med en sejr på 5-3 i første kamp til Rullefabrikken Brøndby og 5-2 i anden kamp til Rullefabrikken Brøndby.

For både piger og drenge

Hvis man går og synes, at det kunne være sjovt at stå på rulleskøjter men endnu ikke har fået det lært, eller bare har glemt hvordan man gør, er man meget velkommen til at komme forbi Rullefabrikken. Her er der plads til alle, som elsker at stå rulleskøjter om det så gælder rullehockey, speedskating eller man bare ønsker at bliver bedre til teknikken. Rullefabrikken er en meget social Rulleklub, hvor det er lige så vigtigt at have det sjovt, som at være god til at rulle. Til den daglige træning spiller vi både piger og drenge i alle aldersgrupper. Vi tilbyder også meget andet end hockey som f.eks. speedskating og tekniktræning. Man kan se klubbens program på rullefabrikken.dk, og det er muligt at komme fire gange gratis, så man kan mærke efter, om det er den rigtige sportsgren at kaste sig ud i.