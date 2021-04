En 22-årig mand fra Rødovre er her i Retten i Glostrup blevet dømt for snyd med coronastøtte til virksomheder. Han overvejer at anke dommen.

Snød med coronastøtte: Her er dommen

En 22-årig hidtil ustraffet direktør fra Rødovre er netop idømt et års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 300.000 kroner for at bedrage Erhvervsstyrelsen for 105.000 kroner i lønkompensation til fire ansatte.

Det oplyser Vestegnens Politi.

Den 22-årige mand har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen, der er faldet ved Retten i Glostrup.