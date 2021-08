Smuk kunst tilbage på hospitalet

Her så overlæge Rikke Hein-Rasmussen fra den palliative afdeling de udstillede malerier og fandt dem utrolig smukke. Hun mente at farverne ville gøre en kæmpe forskel på afdelingen og kontaktede straks Louise Nordstrøm Hansen. Resultatet er, at fra den 1. august og frem til den 31. december 2021 kan malerierne opleves på den palliative afdeling 126.

Louise Nordstrøm Hansen siger om tabet af sin mor i 2017, at det blev startskuddet for et helt nyt mindset - der var ikke andet at gøre end at gå all in.