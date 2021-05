Smitteudbrud på privatskole: Krav til elever og lærere

Et smitteudbrud på Ådalens Privatskole i Ishøj betyder, at alle elever og lærere og andre ansatte skal kunne fremvise en negativ pcr-test for at få adgang til skolen.

Det oplyser Ishøj Kommune.

Baggrunden er et smitteudbrud på Ådalens Privatskole. Ti børn og fem medarbejdere er smittet i øjeblikket.

Udbruddet er fordelt over flere klasser, og myndighederne er ikke sikre på, om smittekæderne er brudt, er meldingen mandag aften.