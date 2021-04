Smitteudbrud begrænser besøg på plejehjem

Der er, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, udmeldt midlertidigt forbud mod besøg på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, da der er konstateret smitte med Covid-19.

Så længe påbuddet varer, kan hver beboer kun få besøg af den faste pårørende og denne person kan kun besøge beboeren i beboerens egen bolig. Der vil dog være mulighed for at gennemføre besøg i kritiske situationer efter forudgående aftale med ledelsen på plejehjemmet.

De skærpede restriktioner gælder indtil den 9. maj, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter nyt påbud. Det betyder, at ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt, og det forventes, at påbuddet ophæves, så snart der ikke længere er Covid-19 på plejehjemmet og ældrecentret.