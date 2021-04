Smittetal stiger: Må lukke skoler i hel kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har mandag informeret Rødovre Kommune om beslutningen, fordi incidenstallet har passeret 200. Eleverne får i stedet fjernundervisning.

- Vi har længe ligget flot, selvom smittetallene i kommunerne omkring os har været meget høje. Vi har været gode til at passe godt på hinanden i Rødovre. Men efter genåbningen er smittetallene også steget hos os, og det er gået hurtigt inden for de seneste dage. Jeg vil opfordre alle borgere til at være ekstra opmærksomme. Lad os passe godt på os selv og hinanden, siger borgmester Britt Jensen.

Hun opfordrer til, at alle følger retningslinjerne med afstand, sprit, løbende test og overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Kommunen igangsætter nu en ekstraordinær informationsindsats om smitteforebyggelse i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Forældrene får direkte besked om lukning af skoler og fritidsordninger via Aula.

- Det er synd for børnene, at de ikke kan komme i skole. Det gælder ikke mindst de store elever, som har været væk fra skolen i mange uger, og som havde glædet sig til at se kammeraterne. Men der er desværre ingen vej udenom. Vi bliver nødt til at få smitten ned igen, så det bliver trygt og sikkert for alle at komme tilbage i skole, siger borgmester Britt Jensen.