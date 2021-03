Medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed rykker midlertidigt ind på Brøndby Rådhus. Det er led i en ekstraordinær indsats mod det alt for høje smittetal i den nordlige del af Brøndbyøster.

Send til din ven. X Artiklen: Smitten er alt for høj: Sender folk på gaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smitten er alt for høj: Sender folk på gaden

Vestegnen - 25. marts 2021 kl. 12:26 Kontakt redaktionen

I en storstilet indsats for at få smitten ned i den nordlige del af Brøndbyøster, går Brøndby Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed nu sammen om at sende test-ambassadører på gaden, etablere et pop up testcenter og sætte blus på smitteopsporingen.

Torsdag den 25. marts går 20 test-ambassadører fra sundhedsmyndighederne på gaden i det nordlige Brøndbyøster. De ringer på dørklokker, deler flyers ud og opfordrer venligt folk til at lade sig teste.

Det sker som led i en ekstraordinær indsats, som Styrelsen for Patientsikkerhed og Brøndby Kommune samarbejder om, for at få smitten ned i det nordlige Brøndby.

Tidligere har man opgjort andelen af smittede - den såkaldte incidens - på kommuneniveau. Her ligger Brøndby fortsat højt med en incidens på cirka 330. Men nu er myndighederne begyndt at opgøre smittetallene på mindre enheder, nemlig sogne. Brøndby har fire sogne og i Nygårds Sogn er incidensen nu omkring 500. Og derfor iværksættes der en særlig indsats, hvor test af borgerne er det vigtigste værktøj.

Normalt kan man blive testet alle ugens dage i Kulturhuset Kilden kl. 15.15-21, der ligger i området, der netop nu er plaget af høje smittetal. Men for at gøre det nemt for endnu flere borgere at blive testet, bliver der etableret et pop up-vaccinationssted i området fra fredag den 26. marts til og med onsdag den 31. marts kl. 8-14.

- Særlige situationer kræver særlige indsatser, og sådan en har vi brug for nu i det nordlige Brøndbyøster. Jeg håber, folk vil tage godt imod de test-ambassadører, der vil gå rundt i området og at de vil tage imod deres opfordring om at blive testet. Jeg vil stærkt appellere til alle borgere i Brøndby om at lade sig teste, så smittekæderne kan blive brudt, siger borgmester Kent Magelund, der også selv vil være på gaden i det nordlige Brøndby og i Brøndby Strand for at opfordre borgere til at blive testet på et af byens to faste teststeder.

Den nye særlige indsats for at få smitten ned i Brøndby indbefatter også, at medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed midlertidigt rykker ind på Brøndby Rådhus. Her vil de samarbejde med kommunens lokale smitteopsporing om at komme endnu hurtigere og effektivt ud til smittede og deres nære kontakter.