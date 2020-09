Smed maling mod FCK-fan på Vestegnen

Motivet var angiveligt, at de er FCK-fans, og havde hængt et FCK-banner op på altanen.

I et opslag på Facebook skriver en beboer i lejligheden:

"Er du stolt !!? Stolt af det hærværk du i går lavede mod vores altan !? Hold kæft du burde skamme dig!!! ... Jeg er fuldstændig ligeglad om man er fan af det ene hold eller det andet slap nu af det er fanme bare fodbold!!!!!!! Jg er så pudse stolt af vi i dette hjem holdet med fck og har vi lyst til at have et kæmpe flag hængende med det så gør vi fanme det. Det skal nogle små drengerøve ikke afgøre... politiet er informeret og indover . Tænk at blive vækket på denne måde!!! Idioter!!!!"

FCK og Brøndby mødes søndag klokken 14 i Superligaen. Kampen spilles i Parken.