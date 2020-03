En 40-årig mand er sigtet for drabsforsøg på Nygårds Plads i Brøndby.

Artiklen: Smed fliser mod mand: Fængslet for drabsforsøg

Smed fliser mod mand: Fængslet for drabsforsøg

Først kastede han en flise mod en anden mand, der dog nåede at dukke sig. Kort efter kastede han en anden stor flise mod den samme mand, som denne gang blev ramt og fik en skade i baghovedet.

Sådan lyder sigtelsen mod en 40-årig mand, som fredag blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, mistænkt for drabsforsøg.

Den 40-årige er desuden mistænkt for at have slået ud efter mandens hoved med en kødøkse.