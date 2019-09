Vestegnens Politi var talstærkt til stede i forbindelse med fodboldkampen den 4. november 2018. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Smed cykel mod politiet: Dømt for grov vold

Vestegnen - 21. september 2019 kl. 06:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 23-årig mand har fået en dom på syv måneders ubetinget fængsel, blandt andet for at have kastet en cykel mod en gruppe politibetjente, der var i gang med at skabe ro på Brøndbyøster Station efter en fodboldkamp på Brøndby Stadion.

Den 23-årige mand, der ikke tidligere er straffet, har under sagen nægtet sig skyldig. Han ankede dommen på stedet, og det bliver dermed Østre Landsret, der skal komme med den endelig afgørelse.

Efter kampen mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion den 4. november 2018, opstod der uro flere steder. Der var tumult i området ved Bygaden i Brøndbyvester, og der var uro ved Brøndbyøster Station, hvor en større gruppe FCK-fans var på vej hjem efter kampen, som Brøndby i øvrigt tabte med 1-0.

Her stod en gruppe på otte politibetjente over for en større gruppe personer i tunnelen under Brøndbyøster Station, og stemningen var mildt sagt dårlig. Politifolkene forsøgte at skabe ro og orden, mens gruppen på cirka 40-50 personer i forening havde en agressiv adfærd over for politiet. Der blev brugt kasteskyts af forskellig slags, der blev kastet med kanonslag o.lign.

Den 23-årige mand var anklaget for - udover trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste og grov forstyrrelse af den offentlige orden - at have taget en cykel og kastet den mod gruppen af politifolk. De nåede at afværge angrebet, så cyklen i stedet ramte politibetjentenes ben.

Vestegnens Politi har siden uroen efter fodboldkampen den 4. november haft en grundig efterforskning i gang, og politiet har blandt andet efterlyst flere personer med billeder. Den 23-årige var en af dem.

Der blev nemlig sikret gode videobilleder med lyd fra tunnelen, og blandt andet disse overvågningsbilleder blev brugt under sagen i Retten i Glostrup.

Den 23-årige mand har under sagen forklaret, at han var så fuld, at han slet ikke kan huske, hvad der skete på Brøndbyøster Station denne eftermiddag - og blandt andet derfor nægtede han sig skyldig.

Sideløbende med, at den 23-årige nu er dømt for grov vold mod politibetjentene, så har han allerede fået en karantæne - givet af Vestegnens Politi fra blandt andet superliga-kampe.

Det er anklager Karina Winther, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, og hun er tilfreds med dommen.

- Vi har stort fokus på at undgå vold og forstyrrelse af den offentlige ro og orden i forbindelse med fodboldkampe, så jeg er tilfreds med, at retten har set så alvorligt på denne sag, hvor også politibetjente er blevet angrebet. Det sender en klar besked om, at denne adfærd har konsekvenser, siger anklager Karina Winther.