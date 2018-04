To unge mænd er her i Retten i Glostrup dømt for betydeligt hærværk på Vallensbæk Station.

Smadrede 18 ruder: Unge mænd må til lommerne

Begge de to unge mænd havde siddet og drukket, da de tog til Vallensbæk Station for at hente nogle venner, som skulle komme med S-toget. Hærværket startede med, at de sparkede på ruderne, så de smadrede. På et tidspunkt faldt et jernrør ned, og så brugte de også det til at smadre ruder med. Da vennerne ikke var med S-toget, forlod de stationen igen.