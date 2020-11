Små patienter kan stadig få en tivolitur

- Vi har et særligt ansvar for at tage os af vores børn, og for dem kan en indlæggelse ofte føles som en voldsom og måske ubehagelig oplevelse. Derfor er det vigtigt, at børnene og deres familier møder et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor der er overskud til at vise omsorg og indgyde håb. Jeg er rigtig glad for, at aftalen med Tivoli nu gøres permanent, så vi fortsat kan tilbyde børnene og deres familier noget rart at se frem til på den anden side af sygdomsforløbet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.