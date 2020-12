Rektor Trine Nellemann synes det har været overraskende nemt at indføre rygestop blandt elever og medarbejdere på Next Vestskoven Gymnasium i Albertslund. Foto: Kim Rasmussen

Slut med rygning til sommer

Vestegnen - 18. december 2020 kl. 14:03 Kontakt redaktionen

Når dagene igen bliver lange og solen skinner over land og by, er det slut med at ryge på alle ungdomsuddannelserne. Det har politikerne i Region Hovedstaden bestemt.

30 ungdomsuddannelser i regionen indførte for et år siden frivilligt et rygeforbud, deriblandt Vestskoven Gymnasium i Albertslund, der er en del af Next Uddannelse.

Og rektor Trine Nellemann synes, det er gået godt.

- Det har været overraskende nemt. Og jeg tror, det er fordi, vi har inddraget både elever og medarbejdere. Elevrådet har været med til at tage initiativer, som blandt andet handler om at have noget andet end rygning at foretage sig i frikvartererne. De initiativer blev så desværre ødelagt af Corona, men vi indførte det i januar sidste år og nåede at have en normal hverdag i nogle måneder, siger Trine Nellemann, som mener, det er en fordel, at folkeskolerne også har rygeforbud.

- Så er overgangen til en røgfri ungdomsuddannelse ikke så stor, siger hun.

Tag de flade sko på

Kræftens Bekæmpelse er en af parterne i projektet om røgfri ungdomsuddannelse og de har sammen med kommunerne tilbudt rygestopkurser. Og når alle uddannelsesinstitutioner nu skal indføre en røgfri hverdag, mener Trine Nellemann, det er noget, man skal tage imod:

- Jeg anbefaler kraftigt, at man tager imod tilbuddet om rygestopkurser, for vi har haft stor succes med det. Jeg vil også råde til, at man tager de flade sko på, for der er et stort arbejde i at håndhæve forbuddet. Man skal ud og sige nej mange gange, siger hun.

Undersøgelser viser, at otte ud af ti unge, der ryger, ønsker at stoppe igen og erfaringen viser, at et rygeforbud på ungdomsuddannelserne virker. Færre begynder at ryge, og dem, der allerede ryger, ryger mindre.

Konkrete redskaber

De 30 ungdomsuddannelser i regionen har frivilligt indført røgfri skoletid for både elever og ansatte, og kommunerne, Røgfri Fremtid ved Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden og Region Hovedstaden har hjulpet med en række tiltag i samarbejde med kommunerne.

Det er både materiale, som kan hænges op og deles ud, men også undervisning af lærerne i, hvordan de har en god dialog med de studerende om rygning, ligesom der er afholdt kickoff seminarer med både ansatte og de unge på skolerne. Alt sammen tiltag, som skal hjælpe både lærere og elever godt i gang med røgfri skoletid.

- Det har været en utrolig styrke, at både region, kommuner og Røgfri Fremtid har været fælles om at støtte de uddannelser, der har gjort skoletiden røgfri. Det har været en fordel for skolerne og har givet os en masse uvurderlige erfaringer. Det kommer nu de skoler til gavn, der skal tage hul på processen med at indføre røgfri skoletid i kølvandet på den nye lovgivning, siger Mette Lolk Hanak, Forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.