Slut med røg på Brøndbys udearealer

Tidligere på året blev det besluttet at indføre røgfri arbejdstid for Brøndby Kommunes ansatte fra den 1. oktober 2019. Nu har kommunalbestyrelsen valgt at tage skridtet videre. De har netop besluttet, at det fra 1. oktober 2019 også skal være slut med at ryge på for eksempel kommunale legepladser og idrætsanlæg. Ligesom de gerne ser, at skoler og uddannelsesinstitutioner laver tiltag, der sigter på at nedbringe antallet af rygere.

- Vi har et særligt ansvar som kommune for at skabe rammer, der gør det lettere at tilvælge en tobaks- og røgfri hverdag. Derfor er jeg glad for, at vi indfører røgfri arbejdstid fra 1. oktober. Og jeg er glad for, at vi nu også lægger op til, at der ikke ryges på for eksempel vores legepladser og boldbaner. Vi skal være gode rollemodeller og naturligvis skal der ikke ryges på områder, hvor især børn og unge færdes og mødes for at være sammen og bevæge sig, siger borgmester Kent Magelund.