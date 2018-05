Komplikationer ved fødslen kan betyde, at både mor og barn har brug for behandling efterfølgende. I dag bliver de indlagt på hver sin afdeling, men det skal være slut på Hvidovre Hospital. Foto: Bjarke Ørsted

Send til din ven. X Artiklen: Slut med at adskille mor og barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med at adskille mor og barn

Vestegnen - 17. maj 2018 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange kvinder på Vestegnen har Hvidovre Hospital som fødested, og de kan se frem til endnu bedre faciliteter.

Komplikationer ved fødslen kan betyde, at både mor og barn har brug for behandling efterfølgende. I dag bliver de indlagt på hver sin afdeling, men det skal være slut på Hvidovre Hospital.

Store patientværelser, som er specialdesignede til både kvinder og nyfødte, som begge har brug for behandling, bliver en del af tilbuddet på Hvidovre Hospital, når den 32.000 kvadratmeter store udvidelse står klar.

De nye faciliteter er en del af det nye Hvidovre Hospital, som i øjeblikket er ved at blive byggeriet. Udvidelsen af Hvidovre Hospital, der også omfatter en ny akutmodtagelse, ventes færdig i 2020.

»Den nuværende opdeling af mor og barn er meget almindelig, fordi de kræver personale med forskellig specialviden, men det har den meget uheldige konsekvens, at familien bliver splittet. Det er derfor rigtig godt, at vi nu får rådet bod på det,« fortæller Klaus Børch, som er ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Hvidovre Hospital.

Hvis der opstår komplikationer ved en fødsel, har mor og barn ofte brug for hver deres specialiserede behandling: mor bliver indlagt på barselsafsnittet, hvor fødselslægerne tager sig af hende, og barnet bliver flyttet til neonatalafsnittet, som er børnelægernes område.

»Det er en kæmpe frustration i dag at skulle skille mor og barn ad. Men det er vi nødt til for at give den bedste behandling. Så det er rigtig godt, at der nu bliver lavet om på det,« siger Tina Holm Nielsen, som er ledende oversygeplejerske på gynækologisk/obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Styrket samarbejde

De to afsnit vil fortsat høre til hver sin afdeling, men den fysiske placering tæt på hinanden lægger op til et tættere og mere effektivt samarbejde.

»Vores to afsnit vil få en meget mere integreret arbejdsgang, og at vi ligger så tæt, vil gøre det lettere for personalet at koordinere og samarbejde på tværs,« fortæller Tina Holm Nielsen.

Ved den nye indretning vil både børnelæger og fødselslæger gå stuegang, og det giver en grundig monitorering af både mor og barn.

»Neonatal og barsel er tæt forbundne, og det er på tide, at vi får skabt nogle ordentlige forhold, så mor og barn kan være sammen, selvom de begge har brug for behandling. Så kan vi skabe endnu bedre forløb for vores patienter,« siger Tina Holm Nielsen.

Masser af plads

De nye patientværelser til mor og barn vil blive placeret i stueetagen tæt på fødeafsnittet. Der vil være adgang til gårdhaver, som giver luft, lys og adspredelse.

Derudover er rummene større, med plads til begge forældre og op til to spædbørn, hvis der nu er tale om tvillinger.

»Værelserne er helt specielle, fordi de også har en lille niche med en sovesofa, hvor man kan lukke af med en skydedør. Det gør at den ene eller begge forældre kan trække sig lidt tilbage, men stadig være tæt på deres barn,« fortæller Klaus Børch.

De nye patientværelser bliver indrettet med alle de nødvendige installationer og apparater til at behandle både mor og barn. Derudover er der mulighed for, at begge forældre kan overnatte.