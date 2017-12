Se billedserie Ugo Rondinone, ensomhedens sprog, 2014-2016. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Foto: Stefan Altenburger Foto: Stefan Altenburger Photography Zürich

Slumrende klovne fylder Arken

Vestegnen - 16. december 2017

Udstillingen »ensomhedens sprog« kan opleves på kunstmuseet Arken i Ishøj.

Regnbuefarvede budskaber bøjet i neon, gigantiske stensøjler i Nevadaørkenen og melankolske klovne.

Den schweiziske kunstner Ugo Rondinone skaber frydefulde, meditative værker, der taler til både hjertet og hjernen. Fra den 16. december indtager hans fascinerende installation »ensomhedens sprog« Arkens 150 meter lange kunstakse.

I Ugo Rondinones totalinstallation træder man ind i et farvestrålende drømmelandskab befolket af 45 naturtro menneskeskulpturer i fuldt klovnekostume, afstøbt efter mandlige og kvindelige modeller. Normalt er klovne glade, energiske og underholdende, men her er de det modsatte - trætte og passive. De er bare mennesker - udenfor rollen og ude af klovneskoene - fanget i et øjebliks meditativ ro før eller efter forestillingen.

Med få virkemidler iscenesætter Rondinone velkendte figurer og symboler, som en klovn, et træ eller en regnbue, så de forskydes, og vi ser på dem med nye øjne.

»ensomhedens sprog« er et portræt af en enkelt persons dag, gengivet i 45 handlinger. Hver klovn er stand-in for én af disse handlinger og er navngivet med et verbum i nutid. Tilsammen udgør de et endeløst 24-timers loop. Være til, trække vejret, sove, drømme. vågne op, stå op, sidde, høre, se, tænke, stå, gå, tisse, bade, klæde sig på, drikke, prutte, skide, læse, grine, lave mad, dufte, smage, spise, gøre rent, skrive, dagdrømme, huske, græde, tage en lur, røre, føle, stønne, nyde, flyde, elske, håbe, ønske, synge, danse, falde, bande, gabe, klæde sig af, ligge.

Udstillingen er blevet til i tæt samarbejde med Ugo Rondinone. Kunstneren har nøje placeret hvert enkelt værk i et forløb, der inviterer den besøgende på vandring igennem et animeret drømmelandskab.

Foruden »ensomhedens sprog« tæller udstillingen flere store signaturværker. Eksempelvis værket vind måne fra 2011: Et seks meter højt træ i aluminium beklædt med hvid emalje og afstøbt efter et 2000 år gammelt oliventræ.

Et andet omfattende værk i udstillingen er den store stedsspecifikke installation »kærlighed skaber os« fra 1999, som vil fylde rummet med lys i alle regnbuens farver. Maleriet otteogtyvendejunitotusindogseksten fra 2016 indgår også i udstillingen. Værket, der er malet med en airbrush-teknik, har en optisk effekt, som får maleriet til at danse for øjnene af beskueren.

Træ, glas, aluminium og maling er materialerne i værket »det åbne« fra 2014. Maleriet, der er udformet som et blændet vindue, både spejler beskueren og tilbyder et kig ind i en blå tomhed.

Endelig omfatter udstillingen også det underspillede værk »rolig« fra 2016 - et par udslidte klovnesko, der understreger spændingsforholdet mellem showtime og tæppefald.

»ensomhedens sprog« kan opleves på Arken fra den 16. december 2017 til den 30. december 2018. Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med Ugo Rondinone og Frahm & Frahm.