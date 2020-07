Slukkede selv ilden

Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi rykkede onsdag eftermiddag ud til en mindre brand i Duens Kvarter i Albertslund Syd.

Her er gårdhavehusene under renovering.

Der kom en 112-melding om, at det ulmede under et tagpaptag, og udrykningen blev straks sendt af sted.

Da Hovedstadens Beredskab kom frem, kunne man konstatere, at personer på stedet havde fået slukket ilden.

- Godt arbejde, konstaterede Hovedstadens Beredskab, der kunne nøjes med at foretage et eftersyn for at sikre, at alt ild var helt slukket.