En 43-årig mand fra Rødovre er kendt skyldig i at have opfordret til en forbrydelse via en video på Facebook. Han overvejer, om dommen skal ankes til Østre Landsret. Foto: Bjørn Armbjørn

Slog video op på Facebook: Er nu idømt betinget fængsel

Vestegnen - 08. marts 2021 kl. 06:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En cirka fem minutter lang video, hvor en 43-årig mand fra Rødovre tordnede mod politikere og muslimer, har nu kostet ham en dom på 60 dages betinget fængsel.

Retten i Glostrup har vurderet, at han med sit ordvalg i videoen har tilskyndet til en forbrydelse, og at han er kommet med racistiske ytringer rettet mod muslimer. Den 43-årige har taget betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Vestegnens Politi fik i april 2019 et tip om, at den 43-årige mand havde lagt en video op på Facebook. I den cirka fem minutter lange video gav han udtryk for, at politikerne var en skamplet og skulle fjernes helt fra landkortet. Han udtrykte også, at Islam ville overtage landet, og hvis der blev krig, så skulle man gøre sig klar - med en opfordring til at anskaffe sig våben.

Efter Vestegnens Politi fik tippet, fik man dagen efter fat i den 43-årige, som blev sigtet. Efterfølgende blev han af anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi - i samspil med statsadvokaten - tiltalt for dels at tilskynde til en forbrydelse mod en minoritetsgruppe og folkevalgte politikere, dels for at komme med racistiske udtalelser mod muslimer.

Det har Retten i Glostrup altså idømt ham 60 dages betinget fængsel for. Ifølge anklagemyndigheden på Vestegnen understreger dommen, at ytrringer på de sociale medier sker under strafansvar.