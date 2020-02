En 22-årig mand mødte ikke op her i Retten i Glostrup - men han blev alligevel idømt 40 dages betinget fængsel for forsøg på vold i Hvidovre. Foto: Bjørn Armbjørn

Slog ud efter tre mænd under skænderi med kæresten

Vestegnen - 29. februar 2020 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kostede en 22-årig ung mand 40 dages betinget fængsel, at han sidste sommer slog ud efter tre mænd med et bræt, da de nærmede sig et voldsomt skænderi, som den 22-årige havde med sin kæreste i Hvidovre.

Episoden fandt sted en søndag i juli sidste år. Den 22-årige mand var i gang med et voldsomt skænderi med sin kæreste - så voldsomt, at det tiltrak sig opmærksomhed. Tre mænd kom hen i nærheden af skænderiet for at tage kvinden i forsvar. Det fik den 22-årige til at slå ud med et bræt mod to af mændene. Bortset fra, at den ene blev ramt med brættet, blev ingen andre ramt - og ingen personer kom i øvrigt noget til i forbindelse med episoden.

Over for Vestegnens Politi har den 22-årige nægtet, at han havde til hensigt at ramme de tre mænd - han ville bare have dem væk. Retten i Glostrup idømte dog den 22-årige 40 dages betinget fængsel for forsøg på vold.

Hvordan han stiller sig til dommen, vides ikke. Den 22-årige mødte nemlig ikke op til retssagen, som først og fremmest blev afgjort på grundlag af vidneudsagn.