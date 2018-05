Slikskålen bliver ofte tømt, når vi spiser foran tv?et. Foto: DarioZg /Ritzau Scanpix

Slikskålen er med foran tv'et

26. maj 2018

Foran tv'et er det sted, hvor danskerne oftest kaster Marabou-chokolade, Skipper-Mix og andet slik indenbords.

64 procent svarer i en undersøgelse foretaget af YouGov, at de oftest spiser slik, mens de ser fjernsyn. Det næstmest populære sted at spise slik er, når vi har gæster eller er ude i sociale sammenhænge, hvor 38 procent hyppigst forsøder munden.

»Nordisk hygge er ofte afbildet med stearinlys, uldsokker og en varm drik i koppen. Men man glemmer slik foran fjernsynet. Når man sætter skålen på bordet og tænder tv'et, SÅ skal vi hygge. Næsten alle kan være enige om, at det er o.k. at spise slik, når man ser fjernsyn. Især når det er fredag og lørdag,« siger Katrine Emme Thielke, der står bag det brugerdrevne slikleksikon.org, hvor danskere kan anmelde og skrive historier om slik.

Vi spiser, til posen er tom Vi danskere er det folk i verden, der spiser næstmest slik - kun overgået af finnerne, som vi ser ud til at overhale i nær fremtid. Og vores indtag foran tv'et gør ikke den situation bedre, mener klinisk diætist og forfatter til bøger om kostvaner og vægttab Stine Junge Albrechtsen.

»De situationer, hvor det er værst at spise slik, er netop der, hvor vores opmærksomhed er på fjernsynet eller andre mennesker. Risikoen er, at vi overspiser. Når man spiser, mens man er optaget af noget andet, spiser man markant mere. Og ofte spiser man, til der ikke er mere i skålen,« siger hun.

Biografen er også i toptre over, hvilke situationer vi oftest spiser slik i, viser undersøgelsen fra YouGov.

»Man ved fra studier, at folk spiser det, de tager med ind i biografen. Tager du 100 gram med, spiser du dem, men tager du 200 gram, spiser du også dem. Man har tendens til at spise, til posen er tom,« siger Stine Junge Albrechtsen og forklarer, at hjernen har svært ved at sige stop for søde ting.

»Vi har alarmsignaler, der hindrer os i at spise for meget surt, salt og bittert. Men fra naturens hånd har der ikke været noget sødt, der var farligt at spise for meget af. Tværtimod er vi kodet til at give los, når det gælder sødt og fedt, for i gamle dage vidste vi ikke, hvornår vi kunne få det igen,« siger hun.

Her er slikket fremme Spørgsmål: "I hvilke situationer spiser du oftest slik? Markér op til tre."

Når jeg ser tv: 64%

Når jeg har gæster/er ude i sociale sammenhænge: 38%

Når jeg er i biografen: 30%

Når jeg arbejder/studerer: 13%

Når jeg læser bøger eller blade/magasiner: 10%

Når jeg kører i bil/bus/tog: 9%

Når jeg går tur: 1%

Anden situation: 9%

Ved ikke: 4%



Fire råd mod overspisning af slik - Begræns, hvor meget slik du køber, og hvor meget du stiller frem. Vi har tendens til at spise, til skålen er tom.



- Køb ensfarvet slik. Hjernen er indrettet sådan, at den vil have mere, hvis der er forskellige farver.



- Undgå miks-poser. Køb slik med samme smag. Vi kan ikke spise så meget af én slags slik, som hvis der er mange forskellige, vi kan veksle imellem.



- Køb slik, der smager syrligt, bittert eller salt. Det får kroppen hurtigere nok af end den søde smag.



