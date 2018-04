Se billedserie Vestegnens Politi var endnu onsdag morgen massivt til stede i Tranehusene, hvor der tre nætter i træk er blevet skudt mod det samme hus. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Skyderier: Beboere utrygge - 19-årig anholdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skyderier: Beboere utrygge - 19-årig anholdt

Vestegnen - 04. april 2018 kl. 09:58 Af Peter Erlitz og Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hundelufter, der ofte kommer i området og går ture på stierne ved Tranehusene, er rystet over, at der for tredje nat i træk har været skyderi.

Læs også: Hus beskudt for tredje nat i træk

Han har læst om det på nettet og har også set, at der er indført visitationszone i Albertslund. »Jeg hørte det i radioen i morgens og læste også om skyderierne på nettet. Jeg bor også midt i visitationszonen og går de fleste af mine ture i den del af byen, så det er lidt skræmmende,« siger hundelufteren onsdag morgen.

En nabo, der selv bor i Tranehusene lidt væk fra nummer fire, var henne for at tale med politiet onsdag morgen og for at vurdere, hvor langt væk fra hans hus, skyderiet var. Til sn.dk vil han ikke sige så meget, men han er mere tryg efter politiet har afspærret området og er til stede.

»Jeg er glad for, at politiet er her. Men det skulle de have været allerede i går,« siger han med henvisning til, at det er tredje dag, der er affyret skud mod samme hus.

Vestegnens Politi anholdt tirsdag aften, den 3. april kl. 19.10 en 19-årig mand. Politiet mistænker ham for at have forbindelse til flere af skyderierne i Albertslund.

Vestegnens Politi vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvilke af skyderierne man forbinder den 19-årige til. Politiet ønsker heller ikke at oplyse, hvor anholdelsen fandt sted, og om den 19-årige var i besiddelse af våben.

Til gengæld vil man gerne oplyse, at den 19-årige er kendt af politiet i forvejen. Hvilken form for kriminalitet, og om det er bandeorienteret, vil politiet ikke kommentere på. Vestegnens Politi har endnu ikke taget stilling til, om den 19-årige skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling - det vil ske senere onsdag.

Anholdelsen af den 19-årige skete kort før Vestegnens Politi tirsdag aften indførte en visitationszone i dele af Albertslund, og det skete inden der for tredje gang blev skudt mod det samme rækkehus på Tranehusene 4 i Albertslund.

Vestegnens Politi fik melding om skyderiet klokken 04.12 natten til onsdag den 4. april. Politiet fandt flere skudhuller i huset, men ingen personer er kommet til skade.

Det var det fjerde skyderi i Albertslund inden for kort tid. De tre af dem er sket mod huset på Tranehusene 4 - det fjerde skete tirsdag aften, hvor der blev skudt mod en bil. Det var bilskyderiet, som fik Vestegnens Politi til at indføre en visitationszone.

Baggrunden var, at der i tirsdag aften, den 3. april cirka kl. 17.35 blev skudt mod en bil i krydset ved Roskildevej og Albertslundvej, hvor en tilfældig borger blev overfladisk strejfet. Han blev skadestuebehandlet og er udskrevet igen.

Vestegnens Politi hører gerne fra vidner, som måtte have set eller hørt noget mistænkeligt før, under eller efter skudepisoden tirsdag den 3. april cirka kl. 17.35 ved Roskildevej og Albertslundvej.

Efterforskningen tyder på, at der blev skudt mod en mørk personbil, som derefter kørte væk fra stedet ad Albertslund mod syd - i retning mod Vallensbæk.

Fra samme sted flygtede desuden en mindre lys personbil ad Damgårdsvej mod nord.

Desuden blev der skudt mod ruder til et hus på Tranehusene 4 i Albertslund kl. 00.35 natten til mandag den 2. april og igen kl. 01.20 natten til tirsdag den 3. april - uden nogen personer kom til skade. Der var beboere i huset, da der blev skudt.

»Det er alvorligt, at der bliver skudt på åben gade, og en visitationszone er et godt værktøj i vores indsats med at bringe det til ophør og retsforfølge de skyldige,« siger politiinspektør Mikael Wern, Vestegnens Politi.

Visitationszonen forhindrede dog ikke skyderiet natten til onsdag.

Beslutningen om at indføre visitationszone medfører, at politiet kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i området for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Vestegnens Politi vil gerne høre fra alle, der har oplysninger om skyderierne. Vidner kan henvende sig til Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.

relaterede artikler

Tilfældig ramt af skud: Politiet indfører visitationszone 03. april 2018 kl. 22:37

Tilfældigt forbipasserende ramt af skud i benet 03. april 2018 kl. 18:55

Skud mod hus: Beboere var hjemme 03. april 2018 kl. 16:12