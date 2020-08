Skyderi i boligområde: Tre mænd er sigtet

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstiller mandag eftermiddag tre mænd i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. De er sigtet for skyderiet søndag aften på Brøndby Nord Vej.

Den ene af de tre mænd blev fremstillet in absentia. Det fremgik ikke, hvorfor han ikke kunne være til stede i retten.

De tre mænd er sigtet for drabsforsøg, ved at have skudt mod en personbil på Brøndby Nord Vej ved 23-tiden søndag aften. De er også sigtet for besiddelse af våben og ammunition.

Den ene af mændene er desuden sigtet for et voldsomt knivoverfald i begyndelsen af juli i et fitnesscenter i Rødovre.

De tre mænd, der er 19, 19 og 25 år, nægtede sig alle skyldige. Den 25-årige, der er sigtet for overfaldet i Rødovre, erkendte dog dette forhold i store træk.

Dommeren i Retten i Glostrup bestemte, at de tre mænd får opretholdt anholdelsen i tre gange 24 timer. Det sker i sager, hvor retten ikke umiddelbart kan tage stilling til en varetægtsfængsling, som anklagemyndigheden havde krævet.

Den 25-årige mand blev dog varetægtsfængslet frem til den 28. august i forbindelse med sagen fra Rødovre.

Grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning, så de nærmere omstændigheder kendes ikke.