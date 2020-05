Loren Esmael fra Rødovre måtte gå i isolation, da hun blev testet positiv for Covid-19 - og her genopdagede hun den gamle interesse for at male.

Skulle i isolation: Begyndte at male

Som bioanalytiker tager Loren Esmael fra Rødovre normalt blodprøver på patienter, der er indlagt i isolation på Hvidovre Hospital, for at teste dem for coronavirus. Men da hun selv blev smittet, måtte hun også gå i isolation - og genopdagede en gammel interesse for at male.

Når isolationspatienter med Covid-19 skal have taget blodprøver og EKG, spiller bioanalytiker Loren Esmael og hendes kolleger på den klinisk biokemiske afdeling på Hvidovre Hospital en central og vigtig rolle. Det er nemlig dem, der tager prøverne på de indlagte patienter og analyserer dem. Men for et par uger siden måtte Loren tage en ufrivillig pause fra arbejdet. Hun blev nemlig selv ramt af coronavirus.

- Jeg plejer ellers aldrig at blive syg, men i slutningen af marts var den pludselig gal, fortæller Loren Esmael.

Hun følte sig sløj og blev sendt hjem fra arbejde, og hurtigt blev symptomerne værre.

- I løbet af natten vidste jeg bare, at jeg var smittet. Dagen efter blev jeg podet og testet positiv for Covid-19.

Alene i kælderen Loren Esmael isolerede sig selv fuldstændig fra sin mand og sine børn på 5 og 8 år hjemme i familiens kælder i Rødovre, som heldigvis er udstyret med køkken og bad.

De første par dage af isolationen klarede hun med optimisme, tålmodighed og en masse tv, men så ramte tristheden.

- Det var rigtig hårdt at være isoleret fra mine børn. Jeg kunne kun se dem gennem vinduet, når de legede i haven, eller når de vinkede ned til mig igennem ruden. De savnede mig, og jeg savnede dem, fortæller hun.

- Da jeg endelig kom op fra kælderen igen, sad min søn hos mig en hel dag. Det plejer han ellers ikke at ville. Så han har også været påvirket af det, nok mere end han kunne sætte ord på, fortæller Loren.

Mens hun sad alene i kælderen, fulgte Loren med i mediernes dækning af corona, og det påvirkede hende konstant at høre om sygdommens udvikling og alle de nye tiltag.

- For det meste tænkte jeg, at det nok skulle gå, men det var hårdt at være syg, især fordi vi ikke kender sygdommen så godt endnu. Så jeg var meget bekymret og bange for, om jeg havde smittet min mand, mine børn eller mine kolleger, selvom jeg havde været meget forsigtig, fortæller hun.

Begyndte at male Noget godt kom der dog ud af Lorens isolation. Hun genopdagede nemlig en gammel interessere for at male, som hun havde forsømt de seneste mange år.

På de dage, hvor hun havde det bedre, greb Loren til lærredet for at få afløb for nogle af alle de følelser, hun sad med.

- Jeg måtte klare mig med nogle slidte og knap så gode pensler, men da jeg først kom i gang med at male, var det som om, jeg glemte hele verden, fortæller hun.

Nu hænger et af Lorens coronainspirerede billeder på kontoret i den klinisk biokemiske afdeling, hvor hun igen er tilbage for at hjælpe kollegerne med prøvetagning og analysearbejde. Lugtesansen har hun endnu ikke fået helt tilbage, men ellers har Loren Esmael det godt.

- Man kan godt mærke, man er brugt, når man kommer hjem fra en arbejdsdag, men jeg er glad for og stolt over at kunne bidrage i denne her situation, siger hun.