Skuffende start: Er nu tvunget til sejr

På forhånd var der stor spænding om, hvordan kampen ville blive. Et par dage før kampen, måtte Brøndby-holdet sige farvel til deres kroatiske stjerne Lucia Babic, som blev nødt til at tage hjem på grund af alvorlig sygdom i den nærmeste familie. I sådanne situationer er der noget der er vigtigere end volleyball og Brøndby ønskede alt det bedste for Lucia og hendes familie.

Kampen gik i gang til tiden og det viste sig hurtigt at det ikke er uden grund, at VK Vestsjælland ligger med fire spillere i top-5 over flest serveesser i ligaen. De lagde ud med et højt servepres, som voldte Brøndby problemer fra start, men heldigvis for Brøndby resulterede deres satsning i serven også i en del servefejl, som gjorde at Brøndby holdt trit indtil 11-11, hvor Vestsjælland for alvor havde succes med serven. Blandt andet præsterede det unge talent Emma Gylling Nielsen at lave fem esser, som var kraftig medvirkende årsag til, at sættet sluttede 25-17 til Vestsjælland.