Skud affyret mod bil: Politi massivt til stede

Det er sket efter politiets eftersøgning i et større område, blandt andet i områderne ved Midlergårdsvej, som ligger på den anden side af motorvejen i forhold til Bækkelunden.

Vestegnens Politi oplyser, at man har anholdt den formodede gerningsmand.

Vestegnens Politi er til stede med et større antal køretøjer. Undersøgelserne er koncentreret om et område ved Kettehøjstien, som løber langs villakvarteret på Bækkelunden. Der er stadig afspærringer, mens politiet indsamler spor. Både efterforskere, kriminalteknikere og hundepatruljer er til stede. Der foregår også forhøringer blandt beboere i området.

Området er i øjeblikket afspærret, og afspærringerne vil være der et stykke tid endnu, lyder det fra politiet.

I januar i år var Vestegnens Politi også til et skyderi i Brøndby Strand.



Her var politiet i aktion den 18. januar på blandt andet Bækkelunden, men også Ulsøparken og Strandesplanaden.



Den gang foregik skyderiet på Ulsøparken, hvor en 34-årig mand efterfølgende blev varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse. Dengang blev grundlovsforhøret holdt bag lukkede døre, og de nærmere omstændigheder kendes derfor ikke. I forbindelse med dette skyderi blev offeret fundet i en bil netop på Bækkelunden.

Om de to skyderier har noget med hinanden at gøre vides ikke.