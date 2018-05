Det var i en gangtunnel under Søndre Ringvej, at den 17-årige pige blev forsøgt voldtaget. Gerningsstedet er ved gangtunnelen under Søndre Ringvej nær ved Brøndbyvester Skole.

Skubbede sig fri: Forsøgte at voldtage 17-årig

Den 17-årige blev natten til søndag den 20. maj forsøgt voldtaget, da hun var på vej hjem efter at have været til privat fest på Folemarksvej i Brøndby. Mens hun var ved at passere under Søndre Ringvej via en gangtunnel, som går fra Folemarksvej til Kirkebjerg Allé, blev hun passet op af en mand der kom gående ned i tunnelen fra Kirkebjerg Allé.