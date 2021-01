Illustrationen viser det kommende kulturhus i Hvidovre, som dog skal opføres i træ, fordi Realdania tilfører midler, som gør det muligt at bygge mere klimavenligt. Illustration fra skitseforslag af FOS

Artiklen: Skruer op for grønne ambitioner

Skruer op for grønne ambitioner

I Hvidovre vil et nyt kulturcentrum efter planen se lyset i bymidten i løbet af 2022. Dele af den gamle Risbjerggård skal bevares og omdannes og samtidig skal der opføres et kompleks af fire bygninger, som bygges sammen med forhuset til det gamle Risbjerggård. Tegnestuen Vandkunsten har vundet arkitektkonkurrencen og skal stå for huset.