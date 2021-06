Familier på Vestegnen kan tage på jagt efter skrald i naturen, når Børneulykkesfonden, Junglerun og Race for Oceans inviterer til Skraldemissionen.

Skraldemission til fordel for indlagte børn

Vestegnen - 12. juni 2021

Familier på hele Vestegnen har nu mulighed for at drage på mission i naturen, når Børneulykkesfonden sammen med Junglerun og Race for Oceans inviterer til den helt nye familieaktivitet, Skraldemissionen, der afholdes til fordel for Legeheltene. Her går det ganske enkelt ud på at være aktiv i den friske luft samtidig med at samle skrald.

I den senere tid har mange oplevet, hvor vigtigt et frirum en tur i skoven eller på stranden kan være. Netop derfor er Børneulykkesfonden gået sammen med Junglerun og Race for Oceans for at sætte fokus på, at vi alle skal huske at passe på den natur, vi har omkring os. Dette gøres med den nye familieaktivitet, Skraldemissionen, der løber af stablen fra den 14. til 20. juni på Vestegnen.

Som navnet afslører, går Skraldemissionen i alt sin enkelthed ud på, at familier har mulighed for at tage på mission i naturen for at samle alt det skrald, der ikke bør være der.

Skraldemission i nærområdet Om man løber, går eller cykler er helt op til den enkelte familie - det vigtigste er bare, at man kommer ud i den friske luft og er aktiv. Skraldemission afholdes virtuelt, hvilket vil sige, at deltagerne helt selv bestemmer, hvor og hvornår de tager på mission. Måske turen går til den lokale skov, til stranden eller en tur rundt om søen.

Inden Skraldemissionen får alle deltagerne blandt andet tilsendt en flot medalje, som kan hænges rundt om halsen efter missionen er fuldført.

- I Børneulykkesfonden elsker vi at være aktive i den skønne natur, der omgiver os. Derfor er vi også glade for, at vi nu, sammen med Junglerun og Race for Oceans, kan sætte fokus på vigtigheden af at passe på alle vores dejlige naturområder. En aktiv tur i naturen er både godt for store og små, så derfor håber vi, at børnefamilierne har lyst til at bruge en sommerdag på at tage med på Skraldemissionen, fortæller Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

Støtter indlagte børn Ligesom naturen kan bruges som et frirum fra hverdagen, er der i den grad også brug for frirum hos indlagte børn på de danske børneafdelinger.

Det sørger Børneulykkesfondens Legehelte for, der arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark - det gælder blandt andet Hvidovre Hospitals børneafdeling. Derfor går 40 kroner pr. deltager i Skraldemissionen direkte til Legeheltenes arbejde.

Herudover har venner og familie også mulighed for at støtte deltagerne som kilosponsor. Som kilosponsor vælger man at donere et beløb for hvert kilo skrald deltageren har samlet. Det samlede beløb doneres herefter til Legeheltenes arbejde.

Der er mere information og tilmelding på www.junglerun.dk