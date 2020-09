Skraldebil i brand

Der er i øjeblikket ild i en skraldebil på Gammel Køge Landevej i Hvidovre. Både Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi er på stedet, hvor der er foretaget afspærringer i forbindelse med slukningsarbejdet.

Meldingen kom klokken 13.30. Der er angiveligt gået ild i selve skralderummet på bilen, og der blev udviklet både flammer og røg, som Hovedstadens Beredskab nu er i gang med at få bugt med.

Skraldebilen holder på Gammel Køge Landevej i udadgående retning, lige efter krydset ved Avedøre Havnevej. Derfor er Gammel Køge Landevej spærret helt i udadgående retning.

Beredskabet forventer at være på stedet et stykke tid endnu. Seneste melding er, at man skulle være færdig ved 14.45-tiden.