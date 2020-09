Se billedserie Systuen ser måske lille ud, men den er tre gange større, end da Olsen startede ved Skrædderen. Herinde kører nålen hurtigt.

Skrædder Olsen lægger målebåndet på hylden

Vestegnen - 25. september 2020 kl. 18:27 Af Jeppe Hee Rømer

I tøjjunglen hænger skjorter ned fra loftet, og man kan ikke se væggene for bare tøj. Hos Skrædderen i Glostrup er der ikke rodet, men tøjet flyder helt perfekt, så man ikke er i tvivl om, at der her er en afslappet stemning.

- Sådan her skal der se ud, siger den ene ejer Erik Olsen, som er bedst kendt som "Olsen".

- Der er mange tøjbutikker, men der er kun en Skrædderen, fortsætter han.

Butikken startede i 1947 som renseri og skrædderi på Hovedvejen i Glostrup, men udviklede sig siden med salg af nyt herretøj. Nu ligger den på Kirkebjerg Alle. I dag er der ikke meget skrædder tilbage, men der er en lille systue, hvor Olsen lægger bukser og jakker op.

Snart gør han det ikke længere, for ved månedens udgang går Olsen på efterløn, og der er en skrædder mindre i Skrædderen.

Det er ikke hr. hvemsomhelst, der hænger sin nystrøjede skjorte op og tager sine hullede sommerhusbukser på. 65-årige Olsen er en institution i Skrædderen, hvor han har hjulpet kunder siden 1978. Nogle har han serviceret til deres konfirmation, bryllup og sølvbryllup. Gennem de sidste 42 år har Olsen målt og vejledt, og i de første mange år var det uden fridage. Nu er tiden kommet til at lægge kundernes behov på hylden og i stedet fokusere på sommerhus, hund og det nye kamera. Han har lagt mange planer, for hans normale plan er der jo ikke mere.

- Butikken her har været mit liv, men nu får jeg jo tid til alt det, jeg ikke har haft tid til de sidste 42 år, siger Olsen.

Olsen er uddannet til at stå i butik, men det var i en finere en af slagsen. Da han startede jobbet i Skrædderen, kom han på arbejde med slips og habit, det smed han dog hurtigt, da han fornemmede, at stemningen var en anden her. En stemning, der holder ved.

Meldingen om efterlønnen kom tilbage i marts, nogle dage før landet blev lukket ned, og for en gangs skyld bragte coronaepedemien noget godt med sig. For hvor Olsen før var nervøs for tiden efter Skrædderen, gjorde tiden med coronahjemsendelse, at han pludselig fik øje på fordelene ved ikke at arbejde hver dag.

- Det var kedeligt i starten, og jeg tænkte, "hvad fanden skal jeg lave", men efter noget tid vænnede jeg mig til det, og nu er jeg indstillet på tiden på efterløn, fortæller han.

Helt færdig er Olsen dog ikke med Skrædderen. Han har aftalt med butikkens to tilbageværende ejere, at han indtil nytår skal komme en gang om ugen og hjælpe med regnskabet. Han vil fortsat købe sit tøj i Skrædderen, og så håber han stadig at få lov til at trække målebåndet om halsen en gang i mellem.

- Jeg håber da, at de to andre vil ringe til mig, hvis de en dag mangler en mand til at stå hernede i butikken, siger han.

Hvis pandemien tillader det, er der planlagt reception for Olsen lørdag den 26. september, hvor der bliver serveret pølser, øl og vand.