I øjeblikket kører flere børn alene til og fra skole på el-løbehjul, selvom de ikke er gamle nok til det. Derfor opfordrer Vestegnens Politi på deres facebook-side til, at forældrene søger mere information om reglerne for el-løbehjul og trafiksikkerhed. Foto: Vestegnens Politi

Skolestart: Politiet minder de mindste trafikanter om regler for el-løbehjul

"Du skal være 15 år for at køre alene på el-løbehjul i trafikken."

Sådan begynder et opslag på Vestegens Politis facebook-side henvendt til de skolebørn, der i disse dage færdes på stier og veje på Vestegnen til og fra skole. Og naturligvis deres forældre.

"De kørte alene uden at være sammen med en voksen, som alle under 15 år skal være, når man kører på elektriske løbehjul i trafikken," skriver Vestegnens Politi i opslaget og fortsætter:

Vestegnens Politi opfordrer samtidig alle forældre til børn med el-løbehjul om at bruge tre minutter på at få mere viden via hjemmesiden www.sikkertrafik.dk, der har information om trafiksikkerhed og løbehjul.