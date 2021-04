Se billedserie Tidslinjen blev monteret i ugen op til skolens 51 års fødselsdag. Den måler 4,25 meter x 1,20 meter og viser skolens historie fra 1970 og frem til nu. Allersidste punkt - inden den let udviskede fremtid på linjen - er corona-pandemien, der blandt andet bevirkede, at skolens store fejring blev aflyst sidste år. Foto: Kenn Thomsen

Skoles 50 års fest blev aflyst: Men ansattes gode idé er nu blevet til virkelighed

Der skulle egentlig have været fest, flag og flere ugers tematisk fordybelse i de fem årtier, hvor Frydenhøjskolen i Hvidovre har eksisteret. Men det satte corona-pandemien sidste år en stopper for. Et år senere er der stadig restriktioner at tage hensyn til. Men én idé blev der holdt fast i.

Så nu hænger der en 4,25 meter lang og 1,20 meter høj tidslinje i en gang på skolen.

Den er lavet som grafisk illustration og med en beskyttende plexiglasplade henover, så skolens børn kan røre og pege detaljer ud på tidslinjen, når de går forbi den.

Tidslinjen blev bestilt i forbindelse med skolens 50 års jubilæum 20. april sidste år, og skulle have været en del af 50 års fejringen. Men grundet corona-restriktioner var det desværre ikke muligt at festligholde den runde dag som oprindeligt planlagt med tematisk arbejde med årtiernes historie for eleverne, åbent hus for forældre og fest.

I stedet er tidslinjen, der går fra 1970 og frem til nutiden, nu sat op lige tidsnok til at kunne markere fejringen af det, skolen kalder 50+1 års fødselsdagen - der markeres med en tale af skolelederen på fødselsdagen og en muffin til hver skoleelev, og så selvfølgelig tidslinjen.

Begejstret over opgaven Det er grafiker og illustrator Christina Agergaard, der har udført det grafiske arbejde og dermed udformet tidslinjen. det er sket i tæt samarbejde med Frydenhøjskolens personale, der har indsamlet materiale, og kommet med oplæg og idéer til indhold.

- Jeg blev kontaktet af skolen for et år siden, at de gerne ville have lavet en tidslinje, der skulle illustrere ting, der er sket på skolen i dens levetid. Det synes jeg lød virkelig spændende, så jeg tænkte: Dét gider jeg godt. Skolen er så kommet med en masse begivenheder, som de gerne ville have med, og så har jeg arbejdet ud fra det, siger Christina Agergaard, der har 19 års erfaring som grafiker og har været selvstændig de seneste seks år.

Tidslinjen til Frydenhøjskolen er computeranimeret, og hun har brugt en mus til at tegne med. Den færdige tidslinje er print på folie og ovenpå sidder en gennemsigtig plade.

Indledningsvist har Christina Agergaard præsenteret nogle prøvetegninger, så skolen og hun kunne blive enige om udseendet og udtrykket i det færdige produkt. Artiklen fortsætter under billedet

- For alle har deres egen streg. det er lidt ligesom med frikadeller - alle har deres egen stil, måde at gøre det på og indgangsvinkel, som hun udtrykker det.

Hun kan godt lide tanken om, at skolens elever vil gå forbi tidslinjen og undersøge den eller komme i tanke om de oplevelser, de selv har været med til. Nogle af de nyeste nedslag er således Kronprinsesse Marys besøg på skolen for et par år siden, og det forsøg, som Thomas Blachmann lavede med nogle af skolens elever, der endte som tv-program.

- Jeg bliver glad ved tanken om den virkning, som tidslinjen får, når elementerne er samlet og giver et homogent udtryk, så børnene gider stoppe op og læse og se på detaljer. At tidslinjen ligesom signalerer: Stands lige op og se på mig, når eleverne suser forbi, forklarer Christina Agergaard.

Glad tovholder Fra skolens side er det skolesekretær Laila Mærsk, der sammen med overlærer Kamilla Schou Breiling og et udvalg har idéudviklet og samlet materiale.

- Det er et nedsat udvalg af ansatte på skolen, som har arbejdet med at udvikle idéerne og indsamle materiale til tidslinjen. Derudover har vi på skolen en kælder fyldt med materiale, og vi fandt et hæfte fra 25 års jubilæet, som vi har været meget glade for at kigge i. Nogle kolleger har set i gamle kalendre og avisklip og så har vi haft fat i nogle af de pensionerede tidligere ansatte. Så det har været tidskrævende, men sjovt arbejde, siger Laila Mærsk.

Hun er vældig glad for den færdige tidslinje, som hun stadig synes er sjov, selvom fødselsdagen ikke blev holdt som oprindeligt planlagt.

- Der er mange fine detaljer på den tidslinje, der nu er hængt op. Både begivenheder som de nuværende elever kan huske: Blachmanns besøg og Kronprinsessens besøg på vores skole. Men også andre detaljer, som at Dan Turèll også har været forbi engang. Vi troede først, at tidslinjen kunne laves med tegninger alene, men det viste sig, at det blev nødvendigt med lidt forklarende tekst også, lyder det fra Laila Mærsk.

En af de oplevelser, hun selv husker med glæde er en af skolens tidligere fødselsdage.

- Jeg husker blandt andet dengang, hvor hele skolen var med særtog til Klampenborg på en af skolens fødselsdage. Det var 700 elever, der steg på et tog på Avedøre Station, kørte afsted til Klampenborg og gik rundt klassevis og arbejdede med bevægelse og så hjem igen med toget. Det var en kæmpe fællesskabsøvelse. I det hele taget er Frydenhøjskolen en skole med en god ånd og kreative kræfter, som gerne gør lidt ekstra på eksempelvis skolens fødselsdag, siger Laila Mærsk.